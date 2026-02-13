Petek, 13. 2. 2026, 15.10
ZOI, Milano, hokejski turnir, predtekmovanje, tretji dan (m)
Olimpijski prvaki Finci proti sosedom Švedom do prve zmage
Tretji dan moškega olimpijskega hokejskega turnirja so odprli sosedi, Finci in Švedi. Prvi so igre začeli z visokim porazom proti Slovakom, drugi pa so premagali Italijane. Zdaj se je obrnilo: zmagali so prejšnji olimpijski prvaki Finci, izgubili Švedi, bilo je 4:1. Še drugi poraz so doživeli Italijani, za svojo drugo zmago so jih s 3:2 premagali Slovaki. V petek sta na sporedu še dve tekmi: Francija - Češka in Kanada - Švica.
Na zadnjih olimpijskih igrah so Finci v finalu premagali Ruse, bron pa so po zmagi nad Švedi osvojili Slovaki.
Štirje neposredno v četrtfinale, preostali v dodatne boje
Na olimpijskem hokejskem turnirju nastopa 12 reprezentanc. Razdeljene so v tri skupine po štiri, vsaka v skupini z vsako odigra eno tekmo. Zmagovalka skupine in najboljša drugouvrščena se po predtekmovanju neposredno uvrstita v četrtfinale, vse druge pa se v dodatnem boju pomerijo za preostale štiri četrtfinalne vstopnice.
Hokej na ledu, moški – predtekmovanje:
Petek, 13. februar
Lestvice
