Tretji dan moškega olimpijskega hokejskega turnirja so odprli sosedi, Finci in Švedi. Prvi so igre začeli z visokim porazom proti Slovakom, drugi pa so premagali Italijane. Zdaj se je obrnilo: zmagali so prejšnji olimpijski prvaki Finci, izgubili Švedi, bilo je 4:1. Še drugi poraz so doživeli Italijani, za svojo drugo zmago so jih s 3:2 premagali Slovaki. V petek sta na sporedu še dve tekmi: Francija - Češka in Kanada - Švica.