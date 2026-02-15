Kanada napolnila francoski gol, Švica zmagala v podaljšku

Na olimpijskem hokejskem turnirju za moške v Milanu so v nedeljo na sporedu zadnje tekme skupinskega dela. Prva je bila že popoldne, ko z golom Deana Kukana v podaljšku Švica s 4:3 premagala Češko. Švica je tako redni del v skupini A končala s petimi točkami, Češka pa s štirimi. Skupino je dobila Kanada (devet točk). Prvi favoriti za zlato so za piko na i v nedeljo z 10:2 premagali Francijo. To ni najvišja zmaga na turnirju, saj so Finci v soboto dali kar 11 golov.

Bo Horvat je bil med strelci Kanade ob visoki zmagi nad Francijo. Foto: Reuters

V skupini C igrata Danska in Latvija. Prve še nimajo točke, drugi tri. Na večerni tekmi bo ZDA skušala priti še do tretje zmage, nasprotnik je Nemčija, ki ima eno.

V soboto so svoje naloge v prvem delu že opravili v skupini B. V zadnjem krogu si je kljub porazu proti Švedski (3:5) neposredno pot v četrtfinale zagotovila Slovaška.

