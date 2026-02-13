Težave z vozilom? Garancija ni vedno edina rešitev

Nakup vozila je velik zalogaj, zato je pričakovanje o brezhibnem delovanju povsem upravičeno. Ko pa se po nekaj tednih ali mesecih pojavijo nepredvidene težave, postane garancija vaš glavni varnostni mehanizem. Čeprav obstaja več načinov, kako uveljavljati svoje pravice, je dobro poznati tisto pot, ki vam bo najhitreje in najceneje popravila avto.

Kaj je garancija vozila in kako deluje

Pri nakupu avtomobila sta pomembni dve vrsti zaščite. Prva je obvezno zakonsko jamstvo, ki ga mora prodajalec zagotoviti po zakonu – pri novih vozilih traja dve leti, pri rabljenih pa običajno eno leto.

Druga možnost je prostovoljna garancija. Gre za dodatno obljubo proizvajalca ali prodajalca, ki lahko traja dalj časa, denimo pet ali sedem let. Z njo se zavezujejo k brezplačni odpravi napak, vendar je takšno kritje pogosto omejeno s prevoženimi kilometri in zahteva redno servisiranje.

Pomembno je vedeti, da garancija ne pokriva vsega. Navadno ne velja za dele, ki se hitro obrabijo (kot so zavore ali gume), in za poškodbe zaradi nesreč. Da bi svojo pravico obdržali, skrbno preberite pogoje in ne zamujajte na servisne preglede.

Reklamacija vozila: kdaj in kako?

Poleg garancije vas vedno ščiti tudi zakonska pravica do reklamacije. Za njeno uveljavljanje sploh ne potrebujete garancijskega lista – dovolj je že račun. Ta zaščita vam pripada tudi takrat, ko se tista dodatna garancija že izteče ali če je prodajalec sploh ni ponudil.

Če avto kupite pri podjetju, imate za nove avtomobile dve leti časa za uveljavljanje napak, pri rabljenih pa običajno eno leto. Pomembno je le, da prodajalca o težavi obvestite v dveh mesecih po tem, ko jo opazite. V okviru te pravice, ki se ji uradno reče neskladnost blaga, lahko zahtevate popravilo ali zamenjavo vozila. Če to ni izvedljivo, imate pravico do znižanja kupnine ali celo vračila denarja. Dokler imate v rokah dokaz o nakupu, so vaše pravice trdne.

Okvara ni vedno vaša krivda

V praksi se pogosto zgodi, da prodajalci poskušajo odgovornost za okvaro pripisati napačni uporabi ali običajni obrabi, sploh ko gre za skrite napake, ki jih ob nakupu ni bilo mogoče opaziti. Da ne bi ostali praznih rok, je ključno, da ste pri uveljavljanju svojih pravic odločni in dobro pripravljeni z dokazi. Uspeh vaše zahteve je namreč pogosto odvisen od tega, ali znate dokazati, da je pomanjkljivost obstajala že v trenutku prevzema vozila.

Kako uspešno uveljavljati garancijo ali reklamacijo vozila?

Ko se pojavi okvara na vozilu, je pomembno, da ukrepate pravilno in pravočasno.

Preverite garancijske pogoje – preberite, kaj vse pokriva vaša garancija vozila.

– preberite, kaj vse pokriva vaša garancija vozila. Zberite vso dokumentacijo – shranite vse račune, servisne knjižice in korespondence.

Obvestite prodajalca pisno – to storite čim prej po odkritju napake.

Dokumentirajte napako – naredite fotografije, posnetke ali podroben opis težave.

Če garancija odpove – preverite možnost uveljavljanja reklamacije pri prodajalcu.

V primerih, ko prodajalec zavrne vašo zahtevo ali ne odgovori v osmih dneh, lahko zahtevek posredujete Tržnemu inšpektoratu RS. Lahko pa se obrnete tudi na Pravnika na dlani.

