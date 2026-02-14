Švedom derbi s Slovaki, oboji zdaj pri dveh zmagah

Na olimpijskih igrah Milano Cortina 2026 sta se na hokejskem turnirju v skupini B udarila po prvih dveh krogih neporažena Slovaška in Švedska. In ta je prišla do svoje druge zmage. Švedi so Slovake premagali s 5:3. Na drugi tekmi skupine B igrata Finska in Italija. V skupini C je v drugem krogu Latvija s 4:3 premagala Nemčijo. Oboji so zdaj pri dveh zmagah. Zvečer bo v tej skupini še tekma ZDA - Danska.