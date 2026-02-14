Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Sportal

Sobota,
14. 2. 2026,
15.00

11 minut

Milano Cortina 2026 zimske olimpijske igre hokej

ZOI, Milano, hokejski turnir, predtekmovanje, četrti dan (m)

Švedom derbi s Slovaki, oboji zdaj pri dveh zmagah

Sportal

Švedi se bodo danes pomerili s Finsko.

Švedi se bodo danes pomerili s Finsko.

Foto: Reuters

Na olimpijskih igrah Milano Cortina 2026 sta se na hokejskem turnirju v skupini B udarila po prvih dveh krogih neporažena Slovaška in Švedska. In ta je prišla do svoje druge zmage. Švedi so Slovake premagali s 5:3. Na drugi tekmi skupine B igrata Finska in Italija. V skupini C je v drugem krogu Latvija s 4:3 premagala Nemčijo. Oboji so zdaj pri dveh zmagah. Zvečer bo v tej skupini še tekma ZDA - Danska.

hokej ZOI Finska Švedska
Sportal Olimpijski prvaki proti sosedom do prve zmage

Štirje neposredno v četrtfinale, preostali v dodatne boje

Na olimpijskem hokejskem turnirju nastopa 12 reprezentanc. Razdeljene so v tri skupine po štiri, vsaka v skupini z vsako odigra eno tekmo. Zmagovalka skupine in najboljša drugouvrščena se po predtekmovanju neposredno uvrstita v četrtfinale, vse druge pa se v dodatnem boju pomerijo za preostale štiri četrtfinalne vstopnice.

Hokej na ledu, moški – predtekmovanje:

Sobota, 14. februar

Lestvice

