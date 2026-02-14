Sobota, 14. 2. 2026, 15.00
ZOI, Milano, hokejski turnir, predtekmovanje, četrti dan (m)
Švedom derbi s Slovaki, oboji zdaj pri dveh zmagah
Na olimpijskih igrah Milano Cortina 2026 sta se na hokejskem turnirju v skupini B udarila po prvih dveh krogih neporažena Slovaška in Švedska. In ta je prišla do svoje druge zmage. Švedi so Slovake premagali s 5:3. Na drugi tekmi skupine B igrata Finska in Italija. V skupini C je v drugem krogu Latvija s 4:3 premagala Nemčijo. Oboji so zdaj pri dveh zmagah. Zvečer bo v tej skupini še tekma ZDA - Danska.
Štirje neposredno v četrtfinale, preostali v dodatne boje
Na olimpijskem hokejskem turnirju nastopa 12 reprezentanc. Razdeljene so v tri skupine po štiri, vsaka v skupini z vsako odigra eno tekmo. Zmagovalka skupine in najboljša drugouvrščena se po predtekmovanju neposredno uvrstita v četrtfinale, vse druge pa se v dodatnem boju pomerijo za preostale štiri četrtfinalne vstopnice.
Hokej na ledu, moški – predtekmovanje:
Sobota, 14. februar
Lestvice
