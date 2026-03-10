Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Torek,
10. 3. 2026,
12.04

Osveženo pred

9 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Milano Cortina 2026 Milano Cortina 2026 Tabea Dolžan paraolimpijske igre paralimpijske igre

Torek, 10. 3. 2026, 12.04

9 minut

Paraolimpijske igre, smučarski tek, sprint, klasična tehnika

Tabea Dolžan ob paraolimpijskem krstu na 17. mestu

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Tabea Dolžan, paraolimpijske igre | Tabea Dolžan je svoj prvi paraolimpijski nastop na igrah v Milanu in Cortini končala na 17. mestu. | Foto Reuters

Tabea Dolžan je svoj prvi paraolimpijski nastop na igrah v Milanu in Cortini končala na 17. mestu.

Foto: Reuters

Slovenska smučarska tekačica Tabea Dolžan je svoj prvi paraolimpijski nastop na igrah v Milanu in Cortini končala na 17. mestu. Na današnji sprinterski tekmi v klasični tehniki v Teseru je v svoji skupini zasedla 17. mesto in se ni uvrstila v polfinale.

Potem ko je slovenske paraolimpijske nastope na letošnjih igrah v ponedeljek začel alpski smučar Jernej Slivnik in na svojem prvem nastopu v hitrih disciplinah končal na 18. mestu na superveleslalomski tekmi, je danes svoj sploh prvi nastop na največjem tekmovanju za športnike invalide dočakala tudi Dolžan.

Slivnik je že izkušen paraolimpijec, igre v Italiji so njegove tretje, medtem ko je za 21-letno Dolžan to prva takšna izkušnja. Sprint na tekaških prizoriščih v Teseru je bil tako nekakšen uvod v paraolimpijsko kariero, zanjo pa se je končal že po dopoldanskem prvem delu.

V kvalifikacijah je imela namreč 17. dosežek, v polfinale pa se je uvrstilo 12 najboljših. Te bodo v dveh skupinah popoldne najprej nastopile v polfinalu, po tri najboljše iz vsake pa nato še v finalu za paraolimpijske medalje.

V dopoldanskem delu je bila sicer prva Kanadčanka Natalie Wilkie pred Norvežanko Vilde Nilsen.

Dolžan bo imela že v sredo na urniku svoj drugi in zadnji nastop, čaka jo še desetkilometrska preizkušnja v klasični tehniki. Slovenski paraolimpijski nastopi na igrah v Milanu in Cortini pa se bodo končali v petek, ko bo Slivnik tekmoval še v veleslalomu.

Jernej Slivnik
Sportal Slivnik za začetek paraolimpijskih iger 18. v superveleslalomu
Varvara Vorončikina
Sportal Rusija osvojila prvo zlato po vrnitvi pod svojo zastavo
Varvara Vorončikina
Sportal Rusija osvojila prvo medaljo po vrnitvi pod svojo zastavo
Verona, paralimpijske igre
Sportal Paraolimpijske igre so odprte, nekatere reprezentance so odprtje bojkotirale
Milano Cortina 2026 Milano Cortina 2026 Tabea Dolžan paraolimpijske igre paralimpijske igre
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ekskluzivna ponudba

Ekskluzivna ponudba

Odkrijte vrhunske izdelke, ki so ta mesec na voljo po posebej ugodnih cenah. Kupite jih lahko na do 24 obrokov brez obresti.
Modri Fon marca

Modri Fon marca

V pomlad zakorakajte z novim mobitelom Redmi Note 15 Pro z vzdržljivo baterijo ali Note 15 Pro+ z večjo odpornostjo.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.