Tabea Dolžan ob paraolimpijskem krstu na 17. mestu

Slovenska smučarska tekačica Tabea Dolžan je svoj prvi paraolimpijski nastop na igrah v Milanu in Cortini končala na 17. mestu. Na današnji sprinterski tekmi v klasični tehniki v Teseru je v svoji skupini zasedla 17. mesto in se ni uvrstila v polfinale.

Potem ko je slovenske paraolimpijske nastope na letošnjih igrah v ponedeljek začel alpski smučar Jernej Slivnik in na svojem prvem nastopu v hitrih disciplinah končal na 18. mestu na superveleslalomski tekmi, je danes svoj sploh prvi nastop na največjem tekmovanju za športnike invalide dočakala tudi Dolžan.

Slivnik je že izkušen paraolimpijec, igre v Italiji so njegove tretje, medtem ko je za 21-letno Dolžan to prva takšna izkušnja. Sprint na tekaških prizoriščih v Teseru je bil tako nekakšen uvod v paraolimpijsko kariero, zanjo pa se je končal že po dopoldanskem prvem delu.

V kvalifikacijah je imela namreč 17. dosežek, v polfinale pa se je uvrstilo 12 najboljših. Te bodo v dveh skupinah popoldne najprej nastopile v polfinalu, po tri najboljše iz vsake pa nato še v finalu za paraolimpijske medalje.

V dopoldanskem delu je bila sicer prva Kanadčanka Natalie Wilkie pred Norvežanko Vilde Nilsen.

Dolžan bo imela že v sredo na urniku svoj drugi in zadnji nastop, čaka jo še desetkilometrska preizkušnja v klasični tehniki. Slovenski paraolimpijski nastopi na igrah v Milanu in Cortini pa se bodo končali v petek, ko bo Slivnik tekmoval še v veleslalomu.