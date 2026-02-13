Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Sportal

Petek,
13. 2. 2026,
14.21

hokej Milano Cortina 2026

Petek, 13. 2. 2026, 14.21

ZOI, Milano, hokejski turnir, četrtfinale, 7. dan (ž)

Danes bosta znani prvi dve polfinalistki

Sportal

češka ženska hokejska reprezentanca | Češka se bo pomerila s Švedsko. | Foto Reuters

Češka se bo pomerila s Švedsko.

Foto: Reuters

Na ženskem turnirju v hokeju na ledu bosta na olimpijskih igrah danes na sporedu prvi četrtfinalni tekmi, in sicer se bodo Čehinje pomerile s Švedinjami, Američanke pa z Italijankami.

hokej ZOI Kanada Emily Clark
Sportal Znani četrtfinalni pari ženskega hokejskega turnirja

V drugih dveh četrtfinalih se bodo Kanadčanke v soboto pomerile z Nemkami, Finke pa s Švicarkami. Tekmovanje sta po rednem delu zaključili Japonska in Francija.

Deset ekip v dveh skupinah, reprezentance A že v četrtfinalu

Sistem na ženskem turnirju je drugačen kot na moškem. Na OI sodeluje deset reprezentanc, ki so bile najprej razporejene v skupino A (Kanada, ZDA, Finska, Češka, Švica) in skupino B (Švedska, Japonska, Italija, Francija in Nemčija).

Vsaka reprezentanca je v skupini odigrala po eno tekmo z vsako, po koncu predtekmovanja pa so v četrtfinale napredovale vse reprezentance skupine A in prve tri iz skupine B.

Ženski hokejski turnir, četrtfinale

Petek, 13. februar

Lestvici:

Finska Švedska
Sportal V živo: hokejska poslastica, Švedi proti olimpijskim prvakom!

hokej Milano Cortina 2026 Milano Cortina 2026
