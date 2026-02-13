Petek, 13. 2. 2026, 14.21
9 minut
ZOI, Milano, hokejski turnir, četrtfinale, 7. dan (ž)
Danes bosta znani prvi dve polfinalistki
Na ženskem turnirju v hokeju na ledu bosta na olimpijskih igrah danes na sporedu prvi četrtfinalni tekmi, in sicer se bodo Čehinje pomerile s Švedinjami, Američanke pa z Italijankami.
V drugih dveh četrtfinalih se bodo Kanadčanke v soboto pomerile z Nemkami, Finke pa s Švicarkami. Tekmovanje sta po rednem delu zaključili Japonska in Francija.
Deset ekip v dveh skupinah, reprezentance A že v četrtfinalu
Sistem na ženskem turnirju je drugačen kot na moškem. Na OI sodeluje deset reprezentanc, ki so bile najprej razporejene v skupino A (Kanada, ZDA, Finska, Češka, Švica) in skupino B (Švedska, Japonska, Italija, Francija in Nemčija).
Vsaka reprezentanca je v skupini odigrala po eno tekmo z vsako, po koncu predtekmovanja pa so v četrtfinale napredovale vse reprezentance skupine A in prve tri iz skupine B.
Ženski hokejski turnir, četrtfinale
Petek, 13. februar