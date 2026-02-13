Danes bosta znani prvi dve polfinalistki

V drugih dveh četrtfinalih se bodo Kanadčanke v soboto pomerile z Nemkami, Finke pa s Švicarkami. Tekmovanje sta po rednem delu zaključili Japonska in Francija.

Deset ekip v dveh skupinah, reprezentance A že v četrtfinalu

Sistem na ženskem turnirju je drugačen kot na moškem. Na OI sodeluje deset reprezentanc, ki so bile najprej razporejene v skupino A (Kanada, ZDA, Finska, Češka, Švica) in skupino B (Švedska, Japonska, Italija, Francija in Nemčija).



Vsaka reprezentanca je v skupini odigrala po eno tekmo z vsako, po koncu predtekmovanja pa so v četrtfinale napredovale vse reprezentance skupine A in prve tri iz skupine B.