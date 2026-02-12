Četrtek, 12. 2. 2026, 17.45
15 minut
ZOI, Milano, hokejski turnir, predtekmovanje, 6. dan (ž)
Znani četrtfinalni pari ženskega hokejskega turnirja
Na zimskih olimpijskih igrah Milano Cortina 2026 so znani vsi četrtfinalni pari ženskega hokejskega turnirja. Na zadnji tekmi rednega dela v skupini A so Kanadčanke s 5:0 odpravile Finke. Srečanje bi sicer moralo biti odigrano že 5petega februarja, a je bilo zaradi okužb Fink z norovirusom prestavljeno.
Ne glede na izid četrtkove tekme sta si obe reprezentanci zagotovili mesto v četrtfinalu. Pri Kanadčankah se je z dvema goloma izkazala Emily Clark, ki je bila natančna v zadnji tretjini, ko je zadela za četrti in peti gol hokejistk iz dežele javorovih listov. Z golom in podajo je izstopala še Kristin O'Neill. V 16. minuti prve tretjine je najprej podala Jeniffer Garden, ki je kot prva zatresla finsko mrežo, nato pa je v drugi tretjini še sama zadela za vodstvo s 3:0. Pred tem je za Kanadčanke v polno merila še Daryl Watts.
Finke so v rednem delu turnirja s 3:1 bile boljše zgolj od Čehinj, medtem ko so Kanadčanke morale z 0:5 priznati premoč samo Američankam. Ob tem so poleg Fink v skupini A premagale še Švico (4:0) in Češko (5:1). Iz omenjene skupine se je med osem najboljših uvrstilo pet reprezentanc, iz skupine B pa zgolj tri, in sicer Švedska, Nemčija in gostiteljica iger Italija.
Kanadčanke se bodo v četrtfinalu pomerile z Nemkami, Finke pa s Švicarkami. Tekmi bosta na sporedu v soboto ob 16.40 oziroma 21.10. V petek bodo ob istih urah palice prekrižale še Čehinje in Švedinje ter Američanke in Italijanke. Tekmovanje sta po rednem delu zaključili Japonska in Francija.
Deset ekip v dveh skupinah, reprezentance A že v četrtfinalu
Sistem na ženskem turnirju je drugačen kot na moškem. Na OI sodeluje deset reprezentanc, razporejenih v skupino A (Kanada, ZDA, Finska, Češka, Švica) in skupino B (Švedska, Japonska, Italija, Francija in Nemčija).
Vsaka reprezentanca v skupini odigra po eno tekmo z vsako, po koncu predtekmovanja v četrtfinale napredujejo vse reprezentance skupine A in prve tri iz skupine B.
Ženski hokejski turnir, predtekmovanje
