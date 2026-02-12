Znani četrtfinalni pari ženskega hokejskega turnirja

Na zimskih olimpijskih igrah Milano Cortina 2026 so znani vsi četrtfinalni pari ženskega hokejskega turnirja. Na zadnji tekmi rednega dela v skupini A so Kanadčanke s 5:0 odpravile Finke. Srečanje bi sicer moralo biti odigrano že 5petega februarja, a je bilo zaradi okužb Fink z norovirusom prestavljeno.

Ne glede na izid četrtkove tekme sta si obe reprezentanci zagotovili mesto v četrtfinalu. Pri Kanadčankah se je z dvema goloma izkazala Emily Clark, ki je bila natančna v zadnji tretjini, ko je zadela za četrti in peti gol hokejistk iz dežele javorovih listov. Z golom in podajo je izstopala še Kristin O'Neill. V 16. minuti prve tretjine je najprej podala Jeniffer Garden, ki je kot prva zatresla finsko mrežo, nato pa je v drugi tretjini še sama zadela za vodstvo s 3:0. Pred tem je za Kanadčanke v polno merila še Daryl Watts.

Finke so v rednem delu turnirja s 3:1 bile boljše zgolj od Čehinj, medtem ko so Kanadčanke morale z 0:5 priznati premoč samo Američankam. Ob tem so poleg Fink v skupini A premagale še Švico (4:0) in Češko (5:1). Iz omenjene skupine se je med osem najboljših uvrstilo pet reprezentanc, iz skupine B pa zgolj tri, in sicer Švedska, Nemčija in gostiteljica iger Italija.

Kanadčanke se bodo v četrtfinalu pomerile z Nemkami, Finke pa s Švicarkami. Tekmi bosta na sporedu v soboto ob 16.40 oziroma 21.10. V petek bodo ob istih urah palice prekrižale še Čehinje in Švedinje ter Američanke in Italijanke. Tekmovanje sta po rednem delu zaključili Japonska in Francija.

Deset ekip v dveh skupinah, reprezentance A že v četrtfinalu Sistem na ženskem turnirju je drugačen kot na moškem. Na OI sodeluje deset reprezentanc, razporejenih v skupino A (Kanada, ZDA, Finska, Češka, Švica) in skupino B (Švedska, Japonska, Italija, Francija in Nemčija).



Vsaka reprezentanca v skupini odigra po eno tekmo z vsako, po koncu predtekmovanja v četrtfinale napredujejo vse reprezentance skupine A in prve tri iz skupine B.

Ženski hokejski turnir, predtekmovanje

Četrtek, 12. februar

Lestvici: