ZDA in Ekvador bombardirala tabor kolumbijske kriminalne združbe #video

Združene države Amerike in Ekvador sta izvedla skupno vojaško operacijo s ciljem uničenja trgovine z drogami v tej južnoameriški državi.

Američani so akcijo označili za "smrtonosno kinetično operacijo", Ekvadorci pa so sporočili, da gre za "popolno iztrebljanje".

V operaciji so uporabili helikopterje, letala, rečne čolne in drone za lociranje in bombardiranje tabora za trgovino z drogami na severovzhodu Ekvadorja, blizu meje s Kolumbijo.

Taborišče je pripadalo kolumbijski kriminalni združbi "Comandos de la Frontera" (CDF), ki jo sestavljajo disidenti organizacije FARC.