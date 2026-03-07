Sobota, 7. 3. 2026, 7.44
ZDA in Ekvador bombardirala tabor kolumbijske kriminalne združbe #video
Združene države Amerike in Ekvador sta izvedla skupno vojaško operacijo s ciljem uničenja trgovine z drogami v tej južnoameriški državi.
Američani so akcijo označili za "smrtonosno kinetično operacijo", Ekvadorci pa so sporočili, da gre za "popolno iztrebljanje".
V operaciji so uporabili helikopterje, letala, rečne čolne in drone za lociranje in bombardiranje tabora za trgovino z drogami na severovzhodu Ekvadorja, blizu meje s Kolumbijo.
Taborišče je pripadalo kolumbijski kriminalni združbi "Comandos de la Frontera" (CDF), ki jo sestavljajo disidenti organizacije FARC.
Under the leadership of President Trump and Secretary Hegseth, the Department is uniting partners across the Western Hemisphere to detect, disrupt, and destroy designated terrorist organizations that fuel violence and corruption.— Sean Parnell (@SeanParnellASW) March 6, 2026
We commend President Noboa, the Government of… pic.twitter.com/vlhSB4BGKO