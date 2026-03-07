Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Na. R.

Sobota,
7. 3. 2026,
7.44

Sobota, 7. 3. 2026, 7.44

25 minut

ZDA in Ekvador bombardirala tabor kolumbijske kriminalne združbe #video

Na. R.

Združene države Amerike in Ekvador sta izvedla skupno vojaško operacijo s ciljem uničenja trgovine z drogami v tej južnoameriški državi.

Američani so akcijo označili za "smrtonosno kinetično operacijo", Ekvadorci pa so sporočili, da gre za "popolno iztrebljanje".

V operaciji so uporabili helikopterje, letala, rečne čolne in drone za lociranje in bombardiranje tabora za trgovino z drogami na severovzhodu Ekvadorja, blizu meje s Kolumbijo. 

Taborišče je pripadalo kolumbijski kriminalni združbi "Comandos de la Frontera" (CDF), ki jo sestavljajo disidenti organizacije FARC.

 
