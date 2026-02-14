Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Sobota,
14. 2. 2026,
17.38

Sobota, 14. 2. 2026, 17.38

46 minut

Najbolj leni ljudje se rodijo v teh znakih horoskopa

lenarjenje, lenoba | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Medtem ko za nekatera nebesna znamenja velja, da ne morejo biti niti sekunde pri miru in ves čas iščejo nove opravke, pa so tri znamenja znana po tem, da vedno izberejo sprostitev in udobje ter se izogibajo vsakemu naporu.

Bik

Biki obožujejo užitek, stabilnost in staro dobro rutino. Če morajo izbirati med delom in udobnim kavčem, bo skoraj zagotovo zmagal kavč. Čeprav so tudi vztrajni, če je treba, se ne bodo preveč trudili, če to ne bo koristilo njihovemu osebnemu zadovoljstvu.

Ribi

Ribe so večni sanjači, svet konkretnih nalog in rokov ni njihov naravni habitat. Pogosteje jih boste ujeli pri razmišljanju, sanjarjenju ali analiziranju čustev, kot pa da bi počeli kaj, kar bo dalo konkretne rezultate. V njihovem življenju ima prioriteto beg pred resničnostjo.

Tehtnica

Tehtnice imajo rade mir, estetiko in skladnost, ne pa napornega dela. Če se pojavi kdo, ki bi nalogo opravil namesto njih, mu jo bodo z veseljem prepustile. Drugim prepustijo tudi pobudo in raje ostanejo v vlogi opazovalca, obveznostim pa se znajo elegantno izogniti.

Preverite svoj današnji horoskop.

