Nič jih ne vrže s tira: to so znaki horoskopa z najbolj mirnimi živci

V svetu, polnem rokov, obveznosti in nepredvidljivih situacij, je umirjenost redka in zato toliko bolj cenjena lastnost. Notranjo stabilnost, zaradi katere ostanejo zbrani ne glede na okoliščine, imajo predvsem pripadniki teh nebesnih znamenj.

Bik

Biki so utelešena potrpežljivost in stabilnost. Ne odzivajo se prehitro in ne sprejemajo prenagljenih odločitev, ampak se vsega lotijo počasi in premišljeno. V stresnih situacijah se raje umaknejo in globoko vdahnejo ter šele potem reagirajo. Tako umirjeni so, ker v življenju potrebujejo varnost in ravnotežje, zato le redko dopustijo, da bi jih vznemiril kaos, ki ga povzročajo drugi.

Devica

Čeprav na prvi pogled pogosto delujejo zaskrbljeno ali preveč analitično, pa so device v kriznih trenutkih izjemno zbrane. Namesto da bi jih zajela panika, izberejo logiko in red. Ko se pojavi težava, se osredotočijo na rešitev, ne na čustva, ki bi lahko vse skupaj zapletla. Prav zaradi te sposobnosti racionalnega razmišljanja so eno od najbolj umirjenih znamenj zodiaka.

Tehtnica

Tehtnice imajo prirojeno težnjo k miru in harmoniji, tako v sebi kot v odnosih z drugimi. Konflikti jih izčrpajo, zato skušajo storiti vse, da bi se jim izognile ali pa jih vsaj ublažile. Njihova umirjenost je posledica želje po ravnovesju - preden se odzovejo, analizirajo vsako besedo in potezo. Zaradi tega le redko izgubijo nadzor in praktično nikoli ne reagirajo impulzivno.

Kozorog

Kozorogi so znani po izjemni samokontroli in čustveni disciplini. Tudi ko so pod velikim pritiskom, bodo le redko pokazali živčnost ali frustracijo. Prepričani so, da panika ne more prinesti rešitev, ampak povzroča le dodatne težave. Njihova umirjenost pogosto deluje hladno, a zanjo stojita močna notranja struktura in sposobnost osredotočanja ne glede na okoliščine.