Oven

Trudili se boste, da nihče ne bi ugotovil, kaj vas pravzaprav skrbi in kdo vas poskuša vreči iz ravnotežja. Niti mnogih dogodkov boste držali v svojih rokah ter se poskušali prilagajati novim okoliščinam, ki vam ne bodo niti najmanj všeč. Pri tem vam bodo zelo pomagali člani vaše družine. Imeli boste veliko skrbi, zato pustite, da vam priskočijo na pomoč.

Bik

Danes se boste posvečali predvsem sebi. Zdelo se vam bo, da ne potrebujete nikogar okoli sebe in da potrebujete le čas zase. Privoščite si oddih, pa čeprav boste želeli le poležavati v postelji. Ne ozirajte se na nikogar, saj vas bodo tisti, ki vas imajo radi, zagotovo razumeli. Pazite le na prehrano.

Dvojčka

Danes boste predani sebi. Mnogi vam bodo lahko očitali, da bi si morali vzeti malce več časa zanje, toda vsekakor prisluhnite svojim potrebam. Podali se boste novim dogodivščinam naproti. Mnogi se boste danes preizkusili v novem športu ali hobiju. Zagotovo boste počeli to, kar vas najbolj osrečuje. Prepustite se.

Rak

Vaše intimno in romantično razmerje ima globoko, utemeljeno kvaliteto. Vaši notranji občutki po ljubezni in bližini so zelo močni. Pojavlja se potreba po nežnosti. Zalotili se boste ob iskanju nekaj romantike ali vsaj nekaj čustvene sprostitve. Vsekakor morate slediti vaši intuiciji in imeli se boste dobro.

Lev

Dan vas bo navdušil, da boste nekaj naredili drugače. Vaše želje vas bodo lahko tudi malo zanesle. A čas bo idealen, da to tudi dopustite in uživajte, kolikor boste le lahko. Na katerikoli drug dan bi bilo tako vedenje za vas nedopustno in tudi za druge okoli vas, ampak ne danes. Prepustite se in uživajte v vsem, kar se bo zgodilo.

Devica

Danes boste impulzivni in spogledljivi ter malce nemirni, če se boste znašli v nestabilnem in nepredvidljivem razmerju. Vezani, vaši prijatelji in ljubezenski partner se bodo obnašali čisto nepričakovano. Ohranite odprt um in bodite prilagodljivi, to bo v vašem razmerju še kako potrebno.

Tehtnica

Samski boste tudi danes ravnodušni. Prav bi bilo, da bi namenili več pozornosti svojim čustvom, saj na tem mestu prevladuje ogromno zmedenosti. Razmislite. Vezani boste zmedeni in zadržani. Čutili boste, kako vam notranji glas govori ne. Prisluhnite mu! Pazite na ljubezenske izpovedi, s katerimi lahko delujete vsiljivo.

Škorpijon

Današnji dan bo v vas sprožil različne občutke. Ta čas bo zahteval še več potrpežljivosti in preudarnosti, zato pazite, kaj boste počeli in komu boste danes verjeli. Zaradi nekega spora ali nesoglasja boste nemirni. Pomembno je, da stvari najprej razčistite sami pri sebi. Obeta se vam neko zanimivo poznanstvo.

Strelec

Čas, ki je pred vami, vam bo omogočil nepričakovana odkritja, ki vas bodo močno razveselila. Polni boste upanja in zagona za prihodnost, kar bo dobrodošla sprememba še posebej pri vseh tistih, ki ste pred kratkim doživeli razočaranje na zasebnem področju. Čustvene rane bo treba zaceliti.

Kozorog

Danes boste tako zaposleni sami s seboj, da vam bo za druge preprosto zmanjkalo časa. Jutri tega nikar ne ponovite! Nekoga boste pustili na cedilu, svoje potrebe boste postavili v ospredje – malce sebično, a iskreno opravičilo bo zadostovalo. Resno razmislite o tem, koliko vam te oseba sploh pomeni.

Vodnar

Veliko zamisli imate, ki bi jih radi uresničili, a sedaj nimate možnosti za to, kar vas zelo jezi. Finančno niste na zeleni veji. Če boste želeli do tja priti, se boste morali še dobro namučiti. Okoliščine ne bodo na vaši strani in ne bo vam uspelo uresničiti vsega, česar se boste lotili. Oborožite se s potrpežljivostjo.

Ribi

Danes boste precej nemirni in negotovi. Odnosi z vašimi najbližjimi ne bodo ravno dobri in to vas bo spravilo v slabo voljo. Videli boste, da se včasih res ne da nič narediti, ker nekateri enostavno ne razumejo, da ni vse v tem, kaj bodo rekli drugi. A ne skrbite, zvečer boste že veliko boljše volje.