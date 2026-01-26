Oven

Dan bo pravi za vse vrste fizične aktivnosti, popestrite si ga s svojimi najljubšimi športi. To vam bo vrnilo vitalnost, ki se bo poznala na vseh področjih. Na delovnem mestu lahko pričakujete pozitivne spremembe. Poslušajte tudi nasvete svojih kolegov, ki vam bodo lahko še kako pomagali pri vašem novem projektu.

Bik

Samski se boste nehote zapletli v neko ljubezensko zgodbo in postali žrtev ljubosumnih igric. Prepustite se svojim čustvom, a ne dovolite, da bi drugi manipulirali z vami. Vezanim pa se obetajo neki negativni dogodki v odnosu s partnerjem. Danes bo do vas malce hladen, a naj vas to ne zmede, stanje bo le začasno.

Dvojčka

Imate občutek, da se preveč trudite okrog svojega partnerja, a vam ta tega ne vrača. Poskušajte se pogovoriti z njim. Če se ne bo izšlo po pričakovanjih, pa zberite moči in nadaljujte sami. Nima smisla vztrajati v zvezi, kjer se samo eden trudi, zato ne trošite svojega časa in živcev. Vredni ste veliko, zato se borite za svojo srečo.

Rak

Dobili boste napačno informacijo o denarju, prišla bo od osebe, ki se drugače spozna na to področje. To bo lahko bil bankir, upnik, naložbeni svetovalec ali celo bližnji prijatelj ali sorodnik. Kdorkoli že bo, ne ubogajte tega, kar vam bo oseba rekla. Preglejte vsa dejstva, preden se boste za karkoli odločili.

Lev

Danes boste bolj preprosto reševali vsakdanje težave in našli boste tudi primerne rešitve. Zavest bo zelo dejavna, po glavi pa se vam bodo pogosto podile tudi nemirne misli. Samski boste polni energije, ki jo boste uporabili za spogledovanje z vsemi okoli vas. Pazite, da ne bo kdo vaših pogledov razumel napačno.

Devica

Niso vam všeč pogoji in nastop določenih sodelavcev. O določenih poslovnih priložnostih boste hitro spremenili mnenje, a bodite premišljeni. Dejanja namreč govorijo več kot besede. S tem, ko kaznujete druge, posredno kaznujete tudi sebe. Osebe v vaši bližini dobro razumejo vaše čustvene namere.

Tehtnica

Ste korak pred drugimi in vaši rezultati presegajo povprečna merila. V družbi sodelavcev ste dobro sprejeti, toda ne zanašajte se na nove zamisli. Poskušajte uresničiti skupne interese. Z ljudmi, s katerimi delate, se boste odlično dopolnjevali. Imeli boste dovolj dobrih razlogov za zadovoljstvo in srečo.

Škorpijon

Trudili se boste vesti lepo, duhovito in šarmantno, a bližnji ljudje vas bodo napačno ocenili. Prepustite tudi drugim, da se obremenjujejo z zadevami, ki ne prinašajo materialnih koristi, pozitivnih učinkov ali obetavnih reklam. Vi se tokrat umaknite in poskušajte vplivati iz ozadja. Izogibajte se stresnim situacijam.

Strelec

Občutek imate, da nekdo ovira ali upočasnjuje vaše cilje. Iskali boste učinkovitejši način, s katerim bi lahko izboljšali svoje razpoloženje in osredotočenost na delo. Ne boste podprli zgodbe sodelavca, saj bo temeljila na ponavljanju že znanih dejstev. Nezadovoljni boste, zato prevzemite pobudo.

Kozorog

Vsa razmerja bodo danes v ospredju. Pripravljeni boste na sodelovanje, kompromise in prilagajanje. Tako vezani kot tudi tisti samski, ki ste le še korak pred zvezo, boste zares uživali v tem. Tisti, ki še čakate na pravega ali pravo, se boste morda domislili nekoga, ki bi utegnil biti zanimiv.

Vodnar

V poslu, v katerem ste imeli občutek, da nazadujete, boste povlekli ročno zavoro, a kaj kmalu boste zakorakali v nove poslovne projekte. Ne bodite nepotrpežljivi, stvari se bodo iz dneva v dan izboljševale in lahko pričakujete, da se vam bo pripetilo marsikaj prijetnega in koristnega. Ostanite trdno na tleh.

Ribi

Vezani boste še vedno dvomili v razmerje. Danes se usedite, globoko vdihnite in premislite o vsem skupaj. Če čutite, da nima pomena, potem ne rinite z glavo skozi zid. Na svetu obstajajo ljudje, s katerimi se ujamemo, in ljudje, s katerimi se ne. Samski, pred vami so velike spremembe. Veselite se jih!