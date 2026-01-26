Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
A. P. K.

Ponedeljek,
26. 1. 2026,
11.07

Po slovesu od oddaje Dobro jutro se je javila voditeljica Ljubica Mlinar

Ljubica Mlinar Pešec | Ljubica Mlinar Pešec je deset let soustvarjala in vodila oddajo Dobro jutro, na RTV Slovenija pa je delala skoraj 19 let. | Foto Facebook/Oddaja Dobro jutro

Ljubica Mlinar Pešec je deset let soustvarjala in vodila oddajo Dobro jutro, na RTV Slovenija pa je delala skoraj 19 let.

Foto: Facebook/Oddaja Dobro jutro

Ljubica Mlinar Pešec, voditeljica oddaje Dobro jutro na TV Slovenija, se je po čustvenem slovesu od vodenja oddaje in dolgoletnem delu na nacionalni televiziji javila s poslovilnim zapisom ter se zahvalila vsem, ki so bili del njene poti.

Voditeljica Ljubica Mlinar Pešec se je dan po slovesu od oddaje Dobro jutro in dela na RTV Slovenija sledilcem javila s čustveno objavo ter ji dodala fotografije vseh spominov na delo na nacionalni televiziji v več kot 18 letih.

"Skupaj smo pisali čudovite zgodbe"

"Včeraj se je zame zaprlo eno zelo lepo poglavje," je voditeljica Mlinar Pešec zapisala v soboto. "Skoraj 19 let na RTV, deset let v oddaji Dobro jutro. Skupaj smo pisali čudovite zgodbe, ki mi bodo za vedno ostale v lepem spominu. Hvaležna sem za vsak nasmeh, vsako sporočilo, vsak odziv in vsa jutra, ki ste jih delili z menoj," je dodala priljubljena voditeljica in se zahvalila vsem, ki so bili del njene poti na nacionalni televiziji.

Voditeljica je delila tudi številne fotografije dogodkov in gostov v studiu v oddaji Dobro jutro, pod njeno objavo pa so se zvrstili številni komentarji njenih nekdanjih sodelavcev in gledalcev, ki so ji zaželeli veliko uspeha na novi karierni poti. "Najlepša in najbolj pozitivna voditeljica, odkar obstaja oddaja Dobro jutro. Pogrešali bomo tisti jutranji nasmeh, dobro voljo in pozitivo!" se je glasil eden od komentarjev, drugi od mnogih pa: "Žalostni smo, da greš, a hkrati veseli zate, da se podajaš novim dogodivščinam naproti."

Od gledalcev se je voditeljica poslovila že pretekli konec tedna ob koncu petkovega jutranjega programa, ko jim je razkrila, da je bila to njena zadnja oddaja Dobro jutro. Z RTV Slovenija so za Siol.net sporočili, da se je odločila za novo karierno priložnost in da ne bo več zaposlena na nacionalni televiziji.

Več o čustvenem slovesu voditeljice z nacionalke si lahko preberete v spodnjem članku.

Ljubica Mlinar
oddaja Dobro jutro, voditelji
Ana Tavčar
Ana Tavčar
Predstavitev novih televizijskih obrazov in novih vsebin na Televiziji Slovenija. RTVSLO Igor E. Bergant
Jože Potrebuješ
