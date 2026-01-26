LED-maske: lepotni čudež ali le še en trend, ki bo zbledel?

V zadnjih letih se v lepotni rutini vse pogosteje uporabljajo LED-maske. Vidimo jih pri vplivnicah in vse pogosteje tudi v dermatoloških ordinacijah. Obljubljajo bolj sijočo kožo, manj nepravilnosti ter svež videz brez igel, bolečine in okrevanja. A kaj v resnici zmorejo in ali si res zaslužijo mesto v negi kože? Vse to vam razkrivamo v nadaljevanju članka.

Kaj so LED-maske in kako delujejo?

LED-maske temeljijo na svetlobni terapiji, pri kateri kožo osvetljujejo LED-diode (majhni svetlobni elementi, ki oddajajo natančno določeno barvo oziroma valovno dolžino svetlobe). Te ne delujejo le na površini kože, temveč v globljih plasteh sprožijo biološke procese, ki so povezani z obnovo in delovanjem celic.

Svetlobna terapija prodre v globlje plasti kože. Foto: Shutterstock

Kot pojasnjujejo pri raziskovalni medicinski ustanovi Cleveland Clinic, LED-svetlobna terapija temelji na uporabi različnih valovnih dolžin svetlobe, ki prodrejo v kožo ter lahko z redno uporabo pomagajo pri zmanjševanju vnetij, aknah in blagih znakih staranja. Gre za neinvazivno metodo, ki ne uporablja UV-svetlobe, rezultati pa so postopni ter odvisni predvsem od doslednosti in pravilne uporabe.

LED-svetlobna terapija je neinvazivna metoda, ki prinaša postopne rezultate. Foto: Shutterstock

Različne barve svetlobe za različne učinke

Rdeča svetloba deluje globlje v koži ter je povezana s spodbujanjem tvorbe kolagena, beljakovine, ki koži daje čvrstost in elastičnost. Pogosto je vključena v nego, usmerjeno v znake staranja in utrujen videz kože.

Modra svetloba deluje bolj površinsko in ima antibakterijski učinek. Najpogosteje se uporablja pri koži, nagnjeni k nečistočam, saj meri na bakterije, povezane z nastankom aken.

Infrardeča svetloba prodre še globlje, podpira regeneracijo in pomirja kožo, zato je pogosto dodana kot dopolnilo rdeči svetlobi.

Izbira prave barve svetlobe je ključna. Foto: Shutterstock

Kakšna pričakovanja so torej realna?

LED-maske niso čudežna rešitev, temveč sodoben pripomoček, ki ima svoje mesto v premišljeni rutini nege kože. Kot poudarjajo na zdravstvenem portalu Ordinacija.hr, LED-maske delujejo kot dopolnilo osnovni negi kože, ne kot nadomestilo dermatološkim posegom ali medicinskim tretmajem. Njihova prava vrednost se pokaže pri dosledni, dolgoročni uporabi in ob realnih pričakovanjih, kot tiha podpora koži, ne kot obljuba hitrih čudežev.

LED-maske so lahko dopolnilo osnovni negi kože. Foto: Shutterstock

