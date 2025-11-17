Hladen zrak na prostem, suh zrak v ogrevanih prostorih in konstantna temperaturna nihanja lase obremenjujejo bolj, kot si mislite. Vlaga iz njih izhlapeva hitreje, konice postanejo krhke, lasje pa izgubijo svoj naravni sijaj in volumen, zato jim je treba v zimskih dneh zagotoviti prav posebno nego. Če želimo tudi v hladnejšem obdobju ohraniti urejene, mehke in sijoče lase, potrebujemo izdelek, ki jih bo resnično nahranil in zaščitil. Dobro izbrano vlažilno olje je eden ključnih korakov, zato vam v nadaljevanju razkrivamo, kako izbrati pravega zase.

Zakaj pozimi lasje potrebujejo dodatno nego?

Pozimi vlaga v okolju močno pade. To pomeni, da lasje izgubljajo hidracijo bistveno hitreje kot v toplejših mesecih. Ogrevanje v notranjih prostorih dodatno izsuši zrak, zato lasje postanejo bolj občutljivi, naelektreni in lomljivi. Če želite lase ohraniti zdrave, jim morate pomagati z izdelki, ki vlago zadržijo v notranjosti in ustvarijo zaščitni sloj pred mrazom.

Katera olja so najprimernejša za zimski čas?

Bogata hranilna olja za globoko obnovo

Izberite jih, če so vaši lasje suhi, grobi ali pogosto puhasti. Najučinkovitejši pozimi so arganovo, makadamijino, avokadovo ali mandljevo. Ta olja prodrejo globlje, obnovijo strukturo las in povrnejo občutek mehkobe.

Lahka, hitro vpojna olja za tanke lase

Če se vaši lasje hitro zmastijo, a so konice še vedno suhe, so bolj primerna lažja olja. Odlične izbire bi bile jojobino olje, olje grozdnih pečk in kamelija, saj ne obtežijo las, a vseeno zagotovijo potrebno zaščito.

Silikonske mešanice za zaščito pred izsuševanjem

Čeprav ne navlažijo las, ustvarijo pregrado, ki prepreči izhlapevanje vlage. Idealne so za konice, še posebej pri barvanih ali pogosto oblikovanih laseh. Pomembno pa je, da izberete formule, ki ne puščajo težkih oblog.

Foto: Shutterstock

Kako prepoznati pravo olje za svoj tip las?

Gosti, suhi ali kodrasti lasje

Najbolje se odzivajo na polna in hranilna olja. Uporabljajte jih na vlažnih laseh, da ujamejo vlago v notranjosti.

Tanki, ravni ali mastni lasje

Izberite lahka, hitro vpojna olja. Dovolj bo že ena kapljica, nanesena izključno na spodnji del las.

Barvani, kemično obdelani ali poškodovani lasje

Potrebovali bodo dodatno prehrano in zaščito. Odlično se obnesejo olja z antioksidanti, kot so arganovo in olje kamelije.

Kako pozimi pravilno uporabljati olje za lase?

Olje nanesite na vlažne lase

Tako bolje zadrži vlago v notranjih plasteh las.

Zmernost je ključ

Raje začnite z manj. Za srednje dolge lase zadostuje že ena kapljica.

Nočna nega za konice

Enkrat tedensko olje nanesite na konice in lase ohlapno spletite in zjutraj bodo občutno mehkejši.

Pred mrazom naj bodo lasje dobro posušeni

Olje naj bo zadnji korak pred odhodom na mraz, saj ustvari tanko plast, ki las ščiti pred izsušitvijo.

