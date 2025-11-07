Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Petek,
7. 11. 2025,
11.09

Kvadratni nohti se vračajo: po letih ovalnih znova v ospredju drznejša oblika

Modni trendi se ne vrtijo le okoli oblačil in pričesk, dinamični so tudi v svetu manikure. Po več letih, ko so prevladovali mehko zaobljeni, naravni ovalni nohti, se vrača oblika, ki jo je nekoč nosila vsaka modna ikona 90. let – kvadratna. Ta geometrično popolna oblika prinaša pridih samozavesti, minimalizma in elegance, ki jo današnje estetike znova obožujejo.

Od ovalnih linij do natančnih robov

Ovalna oblika je v zadnjih letih postala simbol naravne lepote, saj podaljšuje prste, deluje nežno in urejeno, a hkrati nevsiljivo. Kljub temu pa se modne smernice vse pogosteje obračajo k močnejšim linijam in strukturi, kar se zdaj odraža tudi pri manikuri. Kvadratna oblika s svojo ravno konico in ostrimi robovi izžareva samozavest, odločnost in modno zrelost.

Kvadratni nohti lepo pristajajo tako krajšim kot daljšim prstom, še posebej pa pridejo do izraza v kombinaciji s čistimi, svetlimi odtenki, francosko manikuro ali visokim sijajem.

Zakaj se vrača kvadratna oblika?

Povratek kvadratnih nohtov ni naključje. Gre za poudarjanje nostalgije po 90. letih in začetku novega tisočletja, ko so bili ostri robovi, minimalistične linije in "clean girl" estetika del vsakdana. Poleg tega kvadratna oblika simbolizira stabilnost in natančnost, dve lastnosti, ki se vse bolj cenita tudi v osebnem slogu.

Tudi praktičnost ima svojo vlogo, saj so kvadratni nohti trpežnejši, manj nagnjeni k lomljenju in se odlično obnesejo pri kratkih dolžinah, kar ustreza hitremu življenjskemu tempu sodobne ženske.

Kako nositi kvadratne nohte?

Nova sezona prinaša številne sodobne interpretacije kvadratne oblike. Med najbolj priljubljenimi so:

  • Mehko kvadratni nohti: kompromis med ostrino in nežnostjo, idealen za tiste, ki prehajajo iz ovalne oblike.
  • Kratki kvadratni nohti: izberite mlečne tone ali klasično francosko manikuro.
  • Minimalistični dizajni: tanka bela črta, bleščeča konica ali mikro detajl na robu nohta.
  • Visok sijaj in skrbno negovane obnohtne kožice: pri tej obliki pride do izraza vsaka podrobnost.

