TELEKOM SLOVENIJE

Taja Kaja Cekuta

2. 11. 2025,
4.00

Kako učinkovito in varno odstraniti dlačice na obrazu?

Taja Kaja Cekuta

britje obraza | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Dlačice na obrazu so nekaj povsem naravnega, ima jih vsaka ženska. Vendar pa se lahko zgodi, da postanejo gostejše ali temnejše, kar marsikatero zmoti. Na srečo obstaja več učinkovitih in varnih metod za odstranjevanje dlačic, ki ne poškodujejo kože in so primerne za različne tipe. V nadaljevanju tega članka vam razkrivamo načine, s katerimi boste ohranili gladko in negovano kožo obraza.

Britje je hitro in neboleče

Britje obraza oziroma dermaplaning postaja vedno bolj priljubljena metoda, saj je hitra, neboleča in preprosta za izvedbo doma. Z majhnim brivnikom ali posebno britvico lahko dlačice nežno odstranite, hkrati pa opravite rahel piling kože.

Voskanje za daljšo gladkost

Voskanje je ena najučinkovitejših metod, saj dlačico odstrani pri korenu. Primerna je za del obraza nad ustnicami, brado ali lica. Rezultat je viden več tednov, vendar je postopek lahko nekoliko boleč.

britje obraza | Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

Nitkanje je natančno in brez kemikalij

Nitkanje je tradicionalna metoda, pri kateri se z bombažno nitjo izpuli dlačice. Postopek je zelo natančen in primeren za oblikovanje obrvi ali odstranjevanje dlačic nad ustnico.

Depilacijske kreme za občutljivejšo kožo

Depilacijske kreme delujejo tako, da razgradijo keratin v dlačicah, kar omogoča enostavno odstranitev brez bolečin.

nega kože | Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

Lasersko odstranjevanje kot dolgoročna rešitev

Za tiste, ki si želite trajnejše rešitve, je lasersko odstranjevanje dlačic najučinkovitejša možnost. Laser deluje na dlačni mešiček in sčasoma prepreči rast dlačic.

Naravni pristopi za nežno posvetlitev

Če dlačic ne želite odstranjevati, jih lahko le posvetlite. Mešanica limoninega soka in medu lahko dlačice nežno osvetli, hkrati pa deluje pomirjujoče na kožo.

Nega kože | Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

