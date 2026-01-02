Oven

Danes bodite izredno pazljivi. Nekdo v vaši bližini bo danes povzročal spore in prepire, v katere boste vpleteni. Ne zaupajte vsem osebam, saj nimajo vsi najboljših namenov, še posebno ne na delovnem mestu. Cilj marsikdaj opravičuje sredstva, zato ne podlezite tem spletkam. Ohranite mirno kri.

Bik

Spregovorite in razrešite vse, kar vas že nekaj časa teži. Pogovorite se o vseh osebnih dilemah in čustvenih ovirah. Vračali se boste v preteklost in tam iskali odgovore na morebitna vprašanja. Nekoliko boste sanjavi. Uporabite vse, kar se boste danes naučili in to izkoristite za zbliževanje s partnerjem, ne pa za še večjo oddaljenost.

Dvojčka

Poskušajte danes ostati mirni. Če bo potrebno, se ugriznite v jezik. V teh dneh previdno ravnajte tudi z denarjem; včasih ste malce preveč radodarni do drugih in do sebe. Še posebej danes se izognite večjim izdatkom in naložbam. Vsakič premislite, če neko stvar res potrebujete.

Rak

Razmišljali boste o naslednjem koraku, intuicija pa vas bo vodila k pravilni odločitvi. Če čutite, da je prav, kar počnete, potem se ne dajte motiti. Zaželeli si boste drugačne družbe od dosedanje, kar pa bo lahko povzročilo nekaj težav. Kar pogumno naredite korak naprej, nova poznanstva vam bodo koristila.

Lev

Vaša čustva bodo občutljiva in vaša intuicija bo močna. Znašli se boste v objemu nostalgičnih čustev in sočutja. Spomini na pozabljena čustva in situacije bodo prišli na površje. Poskusite najti nove rešitve, ki vam bodo dovoljevale, da boste nadaljevali svoje življenje brez starih bremen.

Devica

Komunikacija z bližnjimi prijatelji in romantičnim partnerjem bo še posebej dobra, saj boste bolj v stiku z ljudmi, ki so vam blizu. Otroci bodo lahko tudi vir vaše zabave. Vaša kreativnost in inspiracija bosta močni, zato bo to idealen dan za zagon novega projekta. Navdušenje in optimizem vas bosta pognala do novih dosežkov.

Tehtnica

Običajno poskušate videti stvari na logičnem in intelektualnem nivoju, a danes vas bo moč vaše intuicije presenetila. Vaša komunikacija bo bolj subtilna kot besede. Danes boste najverjetneje zelo optimistični, navdušeni in zelo navdihnjeni glede na vse okoliščine. Nadaljujte po svoji poti.

Škorpijon

Danes se boste dobro razumeli s partnerjem. Če ste se še včeraj počutili oddaljeni od njega, bosta danes že dopoldan čutila iskrice ljubezni in radoživ odnos. Konflikti niso vidni. Če imate skrbi, se pogovorite s partnerjem. Samski boste danes omejili ljubosumje. Ne belite si glave s težavami, ki jih v resnici ni.

Strelec

Danes vam bo pri neki stvari na pomoč priskočila oseba, ki vam veliko pomeni in zaradi tega boste še kako dobre volje. Videli boste, da le ne gre tako hitro obupati, saj se stvari lahko spremenijo iz danes na jutri. Tudi večer bo za vas minil v znamenju dobre volje. Preživeli ga boste v krogu družine.

Kozorog

Ves dan boste polni pozitivne energije, kar se bo odražalo tudi na vseh področjih. Odnosi bodo umirjeni in čustveno stabilni, mirno bo tako v partnerstvu kot pri delu. Najbolje bi bilo, da bi o nekih načrtih premislili z več vidikov. Pazite, da ne boste spregledali kakšne pomembne okoliščine.

Vodnar

Jezili se boste sami nase. Naredili ste napako, a prav gotovo ste s tem doživeli tudi neko pomembno preizkušnjo. Pomembno poglavje vaše preteklosti bo utonilo v pozabo in lahko boste neobremenjeno načrtovali nova doživetja. Ne obremenjujte se preveč, to se je pač moralo zgoditi.

Ribi

Danes se boste posvetili predvsem sebi, prijateljem in tistemu, kar radi delate. Zna se zgoditi, da boste prekinili stike s kakšno osebo, s katero se ne razumete najbolje. Res je že napočil čas, da spregovorite. Morda bo tudi vas to na začetku malce šokiralo, nato pa boste občutili olajšanje.