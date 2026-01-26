Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

R. K.

Ponedeljek,
26. 1. 2026,
10.59

47 minut

rekord zlato

Cena zlata dosegla nov rekord

R. K.

Zlato | Zaradi napetih geopolitičnih razmer se vlagatelji pogosto odločijo za vlaganje v zlato, katerega cena vztrajno raste. | Foto Guliverimage

Zaradi napetih geopolitičnih razmer se vlagatelji pogosto odločijo za vlaganje v zlato, katerega cena vztrajno raste.

Foto: Guliverimage

Cena zlata je dosegla nov rekord. Dvignila se je nad pet tisoč dolarjev (4.350 evrov), in sicer na 5.097,3 dolarja (4.680 evrov) za 31,1-gramsko unčo, poroča Bloomberg. Letos se je tako cena zlata zvišala že za več kot 17 odstotkov.

Vlagatelji se v času napetih geopolitičnih razmer vse bolj obračajo k naložbam v plemenite kovine, katerih vrednost vztrajno raste. Zlato je mejo tri tisoč dolarjev (2.528 evrov) za 31,1-gramsko unčo prvič preseglo 14. marca lani, mejo štiri tisoč dolarjev (3.371 evrov) za 31,1-gramsko unčo pa 8. oktobra. Danes pa je cena zlata dosegla nov rekord. Prvič se je dvignila nad pet tisoč dolarjev, in sicer na 5.097,3 dolarja (4.680 evrov) za 31,1-gramsko unčo. 

Rast vrednosti zlata je med drugim posledica Trumpovih potez doma in po svetu. Dodatno k rasti prispevajo naraščajoča inflacija in napovedi, da bo Ameriška centralna banka (Fed) še dodatno znižala obrestne mere, centralne banke po vsem svetu pa povečujejo nakupe plemenite kovine, poroča CNN. 

Ameriška investicijska banka Goldman Sachs je prejšnji teden tudi zvišala napoved ciljne vrednosti zlata, ki naj bi jo doseglo decembra 2026. Napovedujejo, da bi lahko presegla 5.400 dolarjev (4.551 evrov) za 31,1-gramsko unčo.

