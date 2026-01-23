Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Na. R., STA

Petek,
23. 1. 2026,
18.23

Petek, 23. 1. 2026, 18.23

Cena zlata in srebra znova rekordna

Zlato | V zadnjih dneh je ameriški predsednik Trump sicer opustil grožnje o prevzemu Grenlandije s silo in z uvedbo novih carin državam EU ter s tem prispeval tudi k izboljšanju razpoloženja na borznih trgih. | Foto Guliverimage

V zadnjih dneh je ameriški predsednik Trump sicer opustil grožnje o prevzemu Grenlandije s silo in z uvedbo novih carin državam EU ter s tem prispeval tudi k izboljšanju razpoloženja na borznih trgih.

Foto: Guliverimage

Cena zlata in srebra je danes na borzah dosegla nov rekord. Vlagatelji se v času napetih geopolitičnih razmer namreč vse bolj obračajo k naložbam v plemenite kovine, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Cena zlata se je danes na borzi v Londonu približala pet tisoč dolarjem (4.242 evrom) za 31,1-gramsko unčo.

"Zlato je poskočilo, saj vlagatelji niso spustili varnostne odeje za vsak primer, če se Donald Trump zbudi s še kakšno kontroverzno idejo," je novo rekordno vrednost zlata za AFP komentiral Dan Coatsworth z investicijske platforme AJ Bell.

Cena srebra je v današnjem trgovanju medtem prvič dosegla vrednost sto dolarjev (84,8 evra) za unčo. K temu je po navedbah AFP prispevalo predvsem veliko povpraševanje po tej plemeniti kovini, ki se med drugim uporablja v sončnih panelih, elektroniki, podatkovnih centrih za umetno inteligenco in za izdelavo nakita.

Cena srebra narašča od začetka lanskega oktobra, ko je dosegla 50 dolarjev za unčo, kar je bila najvišja raven od leta 1980.

