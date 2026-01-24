Domen Prevc je na svetovnem prvenstvu v poletih v Oberstdorfu osvojil zlato medaljo in zmagal z izjemno razliko. Pred drugim skakalcem Mariusom Lindvikom je imel 59,5 točke prednosti, kar je drugi največji naskok v zgodovini SP v poletih. Za absolutni rekord mu je zmanjkala ena točka. Največja prednost na SP v poletih ostaja dosežek Jarija Puikkonena, ki je leta 1981 prav tako v Oberstdorfu zmagal s 60,5 točke prednosti.

Do danes je največji naskok na svetovnih prvenstvih v poletih pripadal Jariju Puikkonenu (Oberstdorf 1981, 60,5 točke). Domen Prevc je bil z izjemnimi poleti na istem prizorišču 45 let pozneje tik pred tem, da premakne mejnik, kar je v današnji eri smučarskih skokov izjemno težko dosegljivo, saj so skakalci med seboj sicer zelo izenačni.

Z 59,5 točke je preletel Mariusa Lindvika, s čimer je zrežiral epsko predstavo, o kateri govori skakalni svet.

Domen trenutno tekmuje v svoji galaksiji in piše posebno poglavje v skakalni zgodovini. Zato pa je na tretje mesto potisnil dosežek legendarega finskega skakalca Mattija Nykänena, ki je v Planici 1985 zmagal z 49 točkami prednosti pred še eno legendo Jensom Weißflogom.

Od Trondheima do Oberstdorfa: nova zlata točka sezone

Prevc je po lanski zlati medalji na nordijskem svetovnem prvenstvu v Trondheimu tako prišel še do naslova svetovnega prvaka v poletih. V tej sezoni je povrhu vsega osvojil še zlatega orla na novoletni turneji.

Prevc je na letalnici v Oberstdorfu z rekordnim naskokom 59,5 točke potrdil premoč na svetovnem prvenstvu v poletih. Foto: Guliverimage

Slovenskega šampiona letos čaka še en vrhunec - pred vrati so zimske olimpijske igre, na katerih bosta na sporedu dve posamični tekmi, poleg tega pa še superekipna tekma (po dva skakalca iz vsake države) in tekma mešanih ekip.

Največje razlike na SP v poletih (1.–2. mesto)

Dosežek SP (kraj, leto) 1. mesto Točke 2. mesto Točke Razlika (točke) 1 Oberstdorf 2026 Domen Prevc 905,4 Marius Lindvik 845,9 59,5 2 Oberstdorf 1981 Jari Puikkonen 1201,0 Armin Kogler 1140,5 60,5 3 Planica 1985 Matti Nykänen 580,5 Jens Weißflog 531,5 49,0 4 Harrachov 2002 Sven Hannawald 396,3 Martin Schmitt 368,3 28,0 5 Kulm 2006 Roar Ljøkelsøy 788,0 Andreas Widhölzl 762,4 25,6 6 Planica 2010 Simon Ammann 935,8 Gregor Schlierenzauer 910,3 25,5

Že v nedeljo nova priložnost: ekipna tekma in nova priložnost za medaljo

V nedeljo je v Oberstdorfu na sporedu še ekipna preizkušnja. Slovenci imajo s prvenstev v poletih že več ekipnih uspehov, v zadnjih dveh izvedbah pa so se dvakrat veselili zlata – pri obeh sta bila zraven tudi Domen Prevc in Timi Zajc.

Domen Prevc je zalimal telemark. Foto: Guliverimage

Domen ima z ekipnih tekem še srebro iz leta 2018, ko je Slovenija v Oberstdorfu (Domen Prevc, Peter Prevc, Anže Lanišek, Jernej Damjan) osvojila drugo mesto.

Slovenske posamične medalje na SP v poletih: Urban Franc odprl pot, Domen po stopinjah Kranjca in Petra

Peter Prevc je let 2016 skočil do zlate medalje na svetovnem prvenstvu v poletih na Kulmu. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko Slovenija ima zdaj na svetovnih prvenstvih v poletih sedem posamičnih medalj. Prvo je leta 1996 v Kulmu osvojil Urban Franc, kar je bilo tudi prvo slovensko posamično odličje na tovrstnih prvenstvih.

Zlate medalje so nato osvojili Robert Kranjec (Vikersund 2012; prednost 3,0 točke), Peter Prevc (Kulm 2016; prednost 3,3 točke) in zdaj še Domen Prevc. Peter je bil posamično bronast še leta 2014 v Harrachovu, Timi Zajc pa je osvojil posamično srebro (Vikersund 2022) in bron (Kulm 2024).

Ob tem velja omeniti še Primoža Ulago, ki je leta 1988 osvojil srebrno odličje, vendar je takrat nastopal pod zastavo nekdanje Jugoslavije.

Slovenske medalje na SP v poletih