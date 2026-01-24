Domen Prevc zdržal pritisk in postal svetovni prvak v poletih!

Slovenski skakalni as Domen Prevc je na svetovnem prvenstvu v poletih v Oberstdorfu upravičil vlogo glavnega favorita in postal tretji Slovenec z naslovom posamičnega svetovnega prvaka. Prevc je v sobotnih dveh serijah še izdatneje opravil s konkurenco kot v petek ter na koncu za 59,5 točke prehitel najbližjega zasledovalca Norvežana Mariusa Lindvika, ki je v finalnem poletu prehitel na koncu tretjega Japonca Rena Nikaida. Anže Lanišek je zasedel osmo mesto, Timi Zajc pa 20. V nedeljo bo na letalnici Heinija Klopferja na sporedu še ekipna tekma. Slovenijo bodo zastopali Prevc, Lanišek, Zajc in Rok Oblak.

Slovenski skakalni as Domen Prevc je v nemškem Oberstdorfu zdržal pritisk prvega favorita in zanesljivo postal svetovni prvak v poletih. 26-letnik, ki je vodil že po polovici individualne preizkušnje, je vodstvo po izjemnem poletu v tretji seriji še povečal in ga umirjeno zadržal do konca tekme. Postal je tretji Slovenec s posamičnim naslovom svetovnega prvaka v poletih. Kot prvi je prvak leta 2012 na posamični tekmi v Vikersundu postal Robert Kranjec, pred desetimi leti pa je do naslova prvaka na letalnici na Kulmu prišel še Peter Prevc.

V petek opozorilo, v soboto le povečeval prednost

Domen Prevc je pred prvenstvom dejal, da se s sojem žarometov in vlogo glavnega favorita ne obremenjuje, a opozoril, da stvari niso samoumevne, da so presenečenja mogoča in da gre lahko hitro kaj narobe, če nisi povsem osredotočen.

Opozorilo je prišlo v prvi petkovi seriji. Po konkretnem znižanju zaletnega mesta (sprva žirije, nato še Roberta Hrgote) je veter obrnil smer, zato je moral Prevc reševati težave in po uvodnem poletu zaostajal za Mariusom Lindvikom. Že v drugi petkovi seriji je znova z nižjega zaleta postavil stvari na svoje mesto in se v sobotni del tekmovanja podal kot vodilni s 14 točkami prednosti pred najbližjim zasledovalcem, Japoncem Renom Nikaidom, in 22 točkami pred tretjim Lindvikom.

V prvi seriji je s štirih zaletnih mest nižje poletel 232 metrov, naredil telemark in še izdatneje ušel konkurenci. Foto: Guliverimage

Po 232 metrih z znižanega zaleta izdatno ušel konkurenci

Tudi sobotno ogrevanje v poskusni seriji je pripadlo Domnu, ki je nato v tretji tekmovalni seriji s štirih zaletnih mest nižje kot tekmeci poletel do najdaljše daljave 232 metrov ter tako naredil odločen korak k novemu uspehu. Pred finalno serijo je imel kar 48,5 točke prednosti pred drugim Nikaidom (221,5 metra) in več kot 52 pred Lindvikom (221 metrov).

Sledila je avstrijska trojka Jan Hörl, branilec naslova Stefan Kraft in Stephan Embacher, tik za njimi pa je po treh poletih sedmo mesto zasedal Anže Lanišek, ki je po 199,5 metra dolgem poletu izgubil dve mesti. Za zmagovalnim odrom je zaostajal 32 točk. Tretji slovenski predstavnik Timi Zajc je petkov del končal na 17. mestu, po prvem sobotnem poletu (186,5 metra) pa zasedal 18. mesto.

Zbral je skoraj 60 točk več kot srebrni Marius Lindvik, do brona je poletel Ren Nikaido. Foto: Reuters

Skoraj 60 točk prednosti

Lindviku je v finalu uspel sijajen polet, z 231,5 metri je v boju za srebro vrgel rokavico Nikaidu. Japonec je zmogel 220 metrov, kar je pomenilo, da bo Viking po lanskem škandalu Norvežanov na domačem nordijskem prvenstvu slavil srebro. Nikaida je prehitel za 3,5 točke.

Na vrhu je bil le še Prevc, ki mu je žirija znova znižala zaletno mesto, tokrat za tri mesta. Za naslov bi moral skočiti dobrih 170 metrov, zajadral je do 222,5 metra in se razveselil novega velikega uspeha. Prevc je v štirih poletih zbral 905,4 točke in za kar 59,5 točke prehitel drugega Lindvika, tretji Nikaido je zaostal 63 točk. To je druga največja razlika med prvakom in podprvakom, rekord iz leta 1981 s 60,5 točke prednosti drži Jari Puikkonen.

Anže Lanišek je zasedel osmo mesto. Foto: Guliverimage

Lanišek osmi, Zajc po dveh zaporednih kolajnah 20.

Lanišek je v finalu poletel 212,5 metra in ob doskoku zaostal le za Rjojujem Kobajašijem. Njegove predstave so zadoščale za osmo mesto. Zajc, ki je bil na zadnjem prvenstvu bronast, pred štirimi leti pa srebrn, je v finalni seriji pristal pri 205 metrih in končal kot 20.

Timi Zajc, ki je bil na zadnjih dveh prvenstvih v poletih na posamični tekmi vselej med dobitniki kolajn, je zasedel 20. mesto. Foto: Guliverimage

Slovenci bodo v nedeljo branili naslov ekipnih prvakov

V nedeljo bo v Oberstdorfu na sporedu še ekipna tekma. Slovenska reprezentanca je na zadnjih dveh svetovnih prvenstvih obakrat osvojila zlato, tako da bo nastopila kot branilka naslova. Hrgota je v ekipo ob trojici Prevc, Lanišek, Zajc uvrstil še Roka Oblaka.

Poskusna serija se bo v nedeljo začela ob 15.15, tekma ob 16.15.

Izidi, SP (po 4 serijah): 1. Domen Prevc (Slo) 905,4 točke (204 m/224,5/232/222,5 m)

2. Marius Lindvik (Nor) 845,9 (226,5/212/221/231,5)

3. Ren Nikaido (Jap) 842,4 (230,5/224,5/221,5/220)

4. Jan Hörl (Avt) 818,8 (207/230/211,5/224)

5. Stephan Embacher (Avt) 811,5 (209/204,5/212,5/227,5)

6. Ryoyu Kobayashi (Jap) 805 (224/213,5/224/213,5)

...

8. Anže Lanišek (Slo) 796,8 (199,5/227/199,5/227)

20. Timi Zajc (Slo) 739,6 (213/196,5/213/196,5)

...

