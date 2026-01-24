Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

S. K.

Sobota,
24. 1. 2026,
18.59

Timi Zajc Timi Zajc Robert Hrgota Anže Lanišek Anže Lanišek Domen Prevc Domen Prevc svetovno prvenstvo v poletih Oberstdorf 2026

Sobota, 24. 1. 2026, 18.59

11 minut

Iz slovenskega tabora po posamični tekmi v Oberstdorfu

Uživajo v trenutkih Prevčevega zmagoslavja, toda …

Anže Lanišek | Anže Čanišek:Rezultat je bil sicer na koncu kar dober, ampak vem, da sem sposoben veliko več, zato je nekaj grenkega priokusa. | Foto Guliverimage

Anže Čanišek:Rezultat je bil sicer na koncu kar dober, ampak vem, da sem sposoben veliko več, zato je nekaj grenkega priokusa.

Foto: Guliverimage

"Čestitke Domnu za vrhunsko predstavo! Treba je samo uživati v teh trenutkih," je bil po novem zmagoslavju najboljšega skakalca zime 2025/26 Domna Prevca zadovoljen njegov trener Robert Hrgota. Prevc je danes v Oberstdorfu poletel do naslova svetovnega prvaka v poletih, a slavje ob epskem dosežku niti ni bilo pretirano, saj jutri skakalce čaka še ekipna tekma.

Že sam junak dvodnevnega tekmovanja za naslov svetovnega prvaka v poletih je priznal, da je z mislimi že pri jutrišnji ekipni tekmi, celo dres je zanjo privarčeval tako, da je danes poprosil reprezentančne kolege, naj ga kot novega šampiona, tretjega slovenskega v zgodovini, ne dvignejo na ramena in tako "trpinčijo" oblačila, ki mora jutri uspešno prestati vse stroge kontrole.

Prevc bo jutri ob Anžetu Lanišku, Timiju Zajcu in Roku Oblaku poskušal na stopničke stopiti še na ekipni tekmi. Verjamemo, da tudi jutri opravil dobro delo, posebej motiviran pa nedeljo pričakuje tudi drugi najboljši slovenski letalec v Oberstdorfu Anže Lanišek.      

Lanišek še išče pravo letalsko formo

Lanišek je bil po prvem dnevu posamične tekme peti, danes pa je zdrsnil na končno osmo mesto. "Bolj kot misel na medaljo sem imel v glavi to, da bi delal tiste prave polete, ampak enostavno danes tudi en ni bil niti približno tak. Še najboljši je bil verjetno poskusni," je nekoliko razočaran priznal v mikrofon slovenske televizije. "Rezultat je bil sicer na koncu kar dober, ampak vem, da sem sposoben veliko več, zato je nekaj grenkega priokusa. Tistega pravega občutka nisem našel, jutri pa je nov dan," se je že ozrl k nedeljski ekipni tekmi in odločno dodal: "Potrebno se je zbrati in jutri oddelati tako, kot je treba."

Robert Hrgota: Čestitke Domnu za vrhunsko predstavo. Treba je samo uživati v teh trenutkih, pomembno je, da uživamo in ostajamo zbrani. | Foto: Guliverimage Robert Hrgota: Čestitke Domnu za vrhunsko predstavo. Treba je samo uživati v teh trenutkih, pomembno je, da uživamo in ostajamo zbrani. Foto: Guliverimage

Hrgoto navdušil Prevčev tretji poskus

Glavni trener slovenske vrste Robert Hrgota se je lahko spet veselil zaradi Domna Prevca, sploh ga je navdušil njegov prvi današnji polet, ko je pristal pri 232 metrih in poskrbel za daljavo dneva. "Ja, tisti skok v tretji seriji je bil res najlepši. Včeraj smo se že pogovarjali o poziciji na zaletišču in to mu je danes uspelo spremeniti. Do izraza je tako prišla njegova hitrost in res je bil izjemen skok. Tudi v zadnji seriji je bil dober, ampak morda mu je takrat že malo padla zbranost in ni bil več tako aktiven v zraku. Ampak naredil je več kot dovolj. Čestitke Domnu za vrhunsko predstavo. Treba je samo uživati v teh trenutkih, pomembno je, da uživamo in ostajamo zbrani," je povedal trener.   

Kaj se dogaja s Timijem Zajcem?

Domen Prevc in Anže Lanišek sta trenerjeva aduta, nekaj skrbi pa ima zagotovo zaradi Timija Zajca, ki na letalnici, na kateri se sicer po navadi počuti izjemno dobro, letos ni našel pravih občutkov. Še najboljši je bil njegov prvi polet na četrtkovem prvem treningu, ko je pristal pri 217 metrih, nato je bil vse slabši in današnjo tekmo končal na zanj skromnem 20. mestu.  

Četrtkova treninga je Hrgota izkoristil tudi za interne kvalifikacije. Za četrto mesto v kvalifikacijah so se potegovali Žak Mogel, Rok Oblak in Žiga Jančar. Slednji je hitro izpadel iz boja, medtem ko sta Mogel in Oblak uprizorila imenitno bitko. Po dveh serijah za trening je bil za 0,7 točke uspešnejši Mogel in tako dobil pravico nastopa v kvalifikacijah ter v petek tekmo končal po prvi seriji. Na nedeljski tekmi naj bi Hrgota mesto v reprezentanci podelil Oblaku.   

Timi Zajc Timi Zajc Robert Hrgota Anže Lanišek Anže Lanišek Domen Prevc Domen Prevc svetovno prvenstvo v poletih Oberstdorf 2026
