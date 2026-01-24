Zvezdniku Dallasa zaigralo srce: Zelo pogrešam Luko Dončića, on je moj brat!

V noči na nedeljo bo v ligi NBA odigranih sedem tekem. Večer, v katerem bodo ljubiteljem športa na številnih prizoriščih nagajale neugodne zimske razmere, se začenja s sobotno matinejo v Charlottu. Vrhunec dogajanja prinaša težko pričakovana poslastica v Dallasu. Luka Dončić bo drugič, odkar se je po šokantni menjavi preselil v Los Angeles, gostoval v dvorani American Airlines Center. Mavericksi so na lestvici bistveno slabši od Jezernikov, a so v zadnjem obdobju v boljši formi. Naskakujejo peto zaporedno zmago. Na zadnji tekmi je najbolj blestel Naji Marshall, ki komaj čaka, da pozdravi in objame nekdanjega priljubljenega soigralca iz Slovenije. ''Rad igram proti Luki. Zelo ga pogrešam,'' sporoča 28-letni Američan.

V noči na nedeljo ob 2.30 po slovenskem času bo pokonci veliko ljubiteljev košarke, ki ne bodo hoteli zamuditi težko pričakovanega srečanja med Dallasom in Los Angeles Lakers. Luka Dončić bo drugič kot Jezernik gostoval v dvorani, ki jo pozna kot lastno dlan in je v njej spletel tesno vez s privrženci Mavericksov.

Kako je Luka Dončić na prvem gostovanju v Dallasu dosegel 45 točk:

Slednji so ga lani, ko je prvič gostoval v dresu Lakersov, pričakali z aplavzom in obilico pozitivne energije, podobno gre pričakovati tudi tokrat, ko se bo dvoboj zapisal v zgodovino kot prvi, na katerem se bosta v Dallasu pomerila novopečeni paradni konj Mavericksov Cooper Flagg (povprečje v tej sezoni 18,8 točke, 6,4 skoka, 4,1 asistence in 0,8 blokade na tekmo) in dolgoletni ljubljenec občinstva kot tudi celotnega velemesta Dallasa, sodeč po številu glasov za tekmo All-Star pa tudi najbolj priljubljeni košarkar v ligi NBA Luka Dončić. V tej sezoni je prvi strelec tekmovanja.

Kidd: Težko je ustaviti Luko

Jason Kidd je vodil Luko Dončića v ligi NBA na 223 tekmah. Foto: Reuters Njegov nekdanji trener Jason Kidd, s katerim se Dončić po šokantni menjavi ni razšel idilično, ga pozna odlično. "Luko je res težko ustaviti. Je najboljši strelec v ligi in počne vse, da bi svoji ekipi pomagal do zmage. Lahko mu skušaš le otežiti stvari, da ga prisiliš k večjemu delu v obrambi, in potem upaš, da zaradi tega ne bo mogel v napadu vedno zadeti," pred dvobojem sporoča trener Dallasa, ki je vodil Dončića na največjem številu tekem v ligi NBA (223). Prvi trener pri Dallasu Rick Carlisle ga je vodil na 199, zdajšnji strateg pri Lakersih JJ Redick pa na 63 tekmah.

Dvoboj se naznanja kot zvezdniški obračun med 19-letnim Cooperjem Flaggom, pred katerim je svetla prihodnost, ter sedem let starejšim Slovencem, ki že nekaj časa spada med največje zvezdnike lige. V dvorani American Airlines Center bo čustveno. Lani je Dončić potočil nemalo solza, ko so pred tekmo predstavili nekaj njegovih vrhuncev v dresu Mavericksov. Podobno velja tudi za navijače, ki so težko sprejeli njegov odhod.

Marshall: On je moj brat

Naji Marshall in Max Christie sta v zadnjem obdobju v odlični formi. Dallas je dobil štiri tekme zapored. Foto: Reuters Čustveno pa bo tudi v slačilnici Dallasa, saj so mnogi košarkarji Mavericksov z Dončićem stkali veliko prijateljstvo. To velja zlasti za poškodovanega Kyrieja Irvinga, ki ga še nekaj časa ne bomo videvali na parketih.

Zelo pa Dončića pogreša tudi Naji Marshall, ki je bil na zadnji tekmi, ko je Dallas premagal Golden State in nanizal že četrto zaporedno zmago, s 30 točkami prvi strelec zmagovite ekipe. "Rad igram proti Luki. On je moj brat. Zelo ga pogrešam. Vem, da igra za nasprotno ekipo in da želimo zmagati, a si tudi želim, da se mu v nadaljevanju kariere zgodi najboljše," je zaželel slovenskemu "bratu" veliko sreče v karieri.

Luka Dončić prihaja v Dallas kot najboljši strelec lige NBA in zvezdnik, ki je prejel največ glasov za nastop na tekmi All-Star. Foto: Reuters

Dončić je z Dallasom leta 2024 izgubil šele v velikem finalu lige NBA, zdaj želi z Lakersi iti do konca. "Vem, da bo v dvorani zelo glasno, tribune pa nabito polne. Vsi bodo želeli videti Luko," slovenskega virtuoza pogreša 28-letni Američan Marshall, ki je prepričan, kako bo imel Dallas opravka z zelo motiviranim Dončićem. Lani je Mavericksom nasul kar 45 točk.

Branilec Dallasa Brandon Williams, ki bo zadolžen tudi za pokrivanje Dončića, sporoča, kako se je Dallas dobro pripravil na najboljšega strelca lige NBA. "Imamo dober načrt igre. Jutri bomo videli, kako ga bomo izvedli."

Lakersi bodo znova zaigrali brez Austina Reavesa, ki je v tej sezoni odigral le 23 tekem, manjkal bo tudi Adou Thiero. Pri Dallasu ne bo Anthonyja Davisa, Kyrieja Irvinga, Derecka Livelyja II in Danteja Exuma. Vprašljiv je nastop Mousse Cisseja, verjeten pa nastop Daniela Gafforda.

