Avtor:
Ž. L.

Petek,
23. 1. 2026,
18.00

Osveženo pred

2 uri, 10 minut

Liga NBA, 23. januar

Ponovitev velikega finala lige NBA z napako

Avtor:
Ž. L.

Oklahoma City Thunder, Shai Gilgeous-Alexander | Foto Reuters

Foto: Reuters

V noči na soboto bo v ligi NBA na sporedu 11 tekem. Na delu bosta tudi najboljši ekipi obeh konferenc. Detroit Pistons bodo na domačem parketu gostili Houston, aktualni prvaki Oklahoma City Thunder pa se bodo v reprizi lanskega finala pomerili z Indiano.

Ko je Paycom Center v Oklahomi nazadnje gostil obračun domače ekipe s Pacersi iz Indiane, so bile okoliščine drugačne. Zelo drugačne. Za mnoge košarkarje je bil to večer kariere, štiri četrtine za biti ali ne biti – odločilna sedma tekma velikega finala lige NBA. Na koncu je čislana trofeja ostala v Oklahomi, prvič po letu 1979.

Tokrat srečanje prihaja z neprimerno manj pompa. Shai Gilgeous Alexander in druščina pričakovano še naprej kraljujejo na vrhu lestvice zahoda, Indiana pa je povsem na repu lestvice vzhoda. Za odtenek slabši izkupiček od Pacersov zaenkrat beleži zgolj New Orleans. Vse razen nove prepričljive zmage Oklahome bi bilo torej presenečenje.

Vrste prvakov redčijo številne poškodbe

Oktobrski obračun se je končal šele po dveh podaljških, Shai je dosegel 55 točk. Prvi zvezdnik domače zasedbe bo moral biti glede na zdravstveni karton Oklahome v sijajni formi tudi tokrat. Že dlje časa sta odsotna Isaiah Hartenstein in Jalen Williams, na stranskem tiru sta tudi Ajay Mitchell in Alex Caruso. Pod vprašajem sta nastopa Jaylina Williamsa in Aarona Wigginsa.

Liga NBA, 23. januar

Lestvici

