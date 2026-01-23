To ni več naključje. Jezerniki so vstopili v obdobje nenavadnega trenda v ligi NBA, s katerim pa ne dosegajo vedno tako želenih zmag. Luka Dončić se zaveda, da bodo morali, če želijo doseči boljši rezultat, močno izboljšati obrambo v prvem polčasu. Razlika prejetih košev v prvem in drugem polčasu je na zadnjih treh tekmah naravnost osupljiva. Slovenski virtuoz, ki se je na prav posebni večni lestvici lige NBA povzpel na imenitno tretje mesto in se izenačil z grškim asom Giannisom Antetokounmpom, se tega zelo dobro zaveda.

Primerjava števila prejetih točk v posameznih polčasih na zadnjih treh tekmah je dovolj zgovorna. Lakersi so proti Torontu v prvem polčasu prejeli 54, v drugem, ko so marsikaj popravili v igri, pa le 39 točk. Še večja razlika je bila na nedavnem gostovanju v Denverju, kjer so v prvem polčasu proti Nuggetsom prejeli kar 71 točk, v drugem pa povsem zasenčili tekmece in jim dovolili le 36 točk – torej kar polovico manj kot v prvem delu. Podoben trend je pokazalo tudi gostovanje pri Clippersih.

Vrhunci dvoboja v Los Angelesu:

Znova se ni začelo najbolje za Jezernike. Redickova četa je v prvem polčasu prejela 64 točk in si priigrala otipljiv zaostanek (–14), v nadaljevanju pa so gostitelji, ki so v zadnjem obdobju najbolj vroča ekipa lige NBA, dosegli le 48 točk. Na zadnjih treh tekmah so tako v drugem polčasu skupno prejeli kar 66 točk manj, kar jim pa ni zmeraj pomagalo do zmage. Clippersi so se kljub temu izvlekli in ugnali mestne tekmece, ki bodo morali nekaj spremeniti, če bodo hoteli v nadaljevanju sezone bolj razvajati navijače in jim manj parati živce s slabšo obrambo v prvih polčasih.

Igrati bolje v obrambi v prvem polčasu

Lakersi v zadnjem obdobju prejemajo bistveno več točk v prvem kot v drugem polčasu. Foto: Reuters Prikazujejo dva različna obraza, Luka Dončić pa se dobro zaveda, kaj bi bilo treba spremeniti, da bi lahko v drugi polčas vstopali z manj zaskrbljenimi pogledi. "Moramo igrati boljšo obrambo v prvem polčasu. Na zadnjih treh tekmah smo igrali odlično v drugem," je po porazu s Clippersi, ko je bil prvi strelec srečanja in sta mu do novega trojnega dvojčka zmanjkali le dve asistenci (32 točk, 11 skokov in osem asistenc), poudaril 26-letni slovenski superzvezdnik.

Povedal je, da je v drugem polčasu tudi žoga bolje krožila med Lakersi, ki se na zadnjih tekmah predramijo šele takrat, ko močno zaostajajo za tekmecem. Clippersi so jim ušli že za 26 točk, a je nato sledil odločen odgovor Lakersov. Zavihali so rokave, začeli gristi in bolje sodelovati v obrambi, Dončić pa je pri tem izpostavil zlasti prispevek bojevitega Jarreda Vanderbilta. Prednost gostiteljev se je začela hitro topiti, po neverjetni trojki Dončića, novi čarovniji Ljubljančana v ligi NBA, pa je deset minut pozneje znašala le še dve točki.

Če so Jezerniki proti Torontu in Denverju na krilih fantastičnega dviga ravni obrambne igre v drugem polčasu dosegli uspeh, pa jim to na gostovanju pri Clippersih ni zadoščalo za zmago. Ostali so prekratki, zato je bilo v taboru Lakersov prisotno razočaranje. Tega ni skrival na novinarski konferenci po tekmi tudi Dončić.

Izenačil se je z Antetokounmpom

Luka Dončić in Giannis Antetokounmpo si na posebni lestvici delita tretje mesto. Foto: Gulliverimage Prvi strelec lige NBA je na tej tekmi poskrbel za dva statistična sladkorčka. Presegel je mejo štiri tisoč asistenc v karieri v ligi NBA, na večni lestvici igralcev – ki se lahko pohvalijo z največjim številom tekem, na katerih so bili vodilni v svojem moštvu v vseh treh vodilnih statističnih kategorijah (točke, skoki in asistence) – pa se je povzpel na visoko tretje mesto.

Deli si ga z Grkom Giannisom Antetokounmpom (128), pred njim pa sta le še soigralec LeBron James (161) in velik prijatelj Nikola Jokić (156), ki bi se lahko potem, ko bo odpravil zdravstvene težave, kmalu povzpel na prvo mesto.

Luka was the outright leader of his team in PTS, REB and AST. He ties Giannis for 3rd most such games in NBA history:



161 — LeBron James

156 — Nikola Jokic

128 — Luka Doncic

128 — Giannis Antetokounmpo

99 — Russell Westbrook

84 — Wilt Chamberlain

77 — Kareem Abdul-Jabbar — Bol don't lie (@bol_dont_lie) January 23, 2026

Dallas bo vedno čutil kot dom

Za Dončića sledi kmalu nov izziv, ki bo poln čustev. V noči na nedeljo bo na srečanju, ki si ga bo z zanimanjem ogledal tudi marsikateri ljubitelj košarke v Sloveniji (začetek je ob 2.30 po slovenskem času), gostoval v Dallasu. To bo njegovo drugo gostovanje v teksaškem velemestu, kjer je prebil večino kariere v ligi NBA, odkar se je "prisilno" preselil v mesto angelov.

Z navijači Dallasa je spletel posebno vez. Foto: Guliverimage

"Dallas bom vedno čutil kot svoj dom. Tisto tekmo (prvo gostovanje v dresu Lakersov, ko je doživel ovacije občinstva in nekdanjim soigralcem lani nasul kar 45 točk, op. p.) sem potreboval, da sem šel naprej v življenju. Vedno bom cenil navijače Dallasa, z njimi sem se zelo zbližal," ga bo na naslednjem gostovanju, tretjem od osmih v najdaljšem nizu zaporednih tekem v gosteh, odkar igra v ligi NBA, zagotovo pozdravil aplavz. V Dallasu so ga in ga še vedno občudujejo, ljubitelji košarke pa komaj čakajo, da se bo začel spektakel.

Dončić bo prvič gostoval v Dallasu, odkar dres zadnjega nosi supertalentirani Cooper Flagg. Pred njim je svetla prihodnost, mladi Američan pa bi lahko postal prvi košarkar Dallasa po Dončiću s priznanjem za najboljšega novinca sezone.