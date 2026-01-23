Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
N. V.

Petek,
23. 1. 2026,
7.49

Osveženo pred

1 ura, 14 minut

Luka Dončić Luka Dončić Kim Kardashian

Petek, 23. 1. 2026, 7.49

1 ura, 14 minut

Kim Kardashian se je odzvala na govorice o Luki Dončiću

Avtor:
N. V.

Kardashian, Dončić | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Resničnostna zvezdnica je zdaj javno razčistila govorice o tem, da naj bi se spogledovala z Luko Dončićem.

Kim Kardashian je v podkastu svoje sestre Khloe prvič javno spregovorila o svojem domnevnem spogledovanju z Luko Dončićem, ko naj bi pred časom na družbenih omrežjih komentirala njegovo objavo.

Po spletu je namreč krožil posnetek komentarjev na Instagramu, kjer naj bi zvezdnica pod eno od Dončićevih objav spogledljivo zapisala, da bi se rada naučila slovenščine, na kar naj bi Dončić odvrnil: "Prosim, ne."

Pozneje se je izkazalo, da gre za lažno objavo in da te komunikacije v resnici nikoli ni bilo.

Zdaj pa je o tem prvič spregovorila tudi Kim Kardashian. "Nek košarkar je, ki je prišel k Lakersom, Luka," je dejala v sestrinem podkastu, "in nekoč je krožil nek lažni komentar na Instagramu. Ne vem, kako je nastal, ampak v njem naj bi jaz zapisala, da bi se rada ob njegovem prihodu v Los Angeles naučila slovaško ali karkoli že."

"Videti je bilo, kot da tega tipa osvajam," je še dejala in poudarila, da vse od takrat ni več obiskala tekme Lakersov.

Anamaria Goltes
Trendi Anamaria Goltes delila spomine: Bilo je veliko vzponov in padcev
Luka Dončić Luka Dončić Kim Kardashian
