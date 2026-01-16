Anamaria Goltes delila spomine: Bilo je veliko vzponov in padcev

Anamaria Goltes je na svojem Instagramu sledila trendu zadnjega obdobja na družbenih omrežjih in delila več fotografij iz svojega življenja od leta 2016 pa vse do letos. Na fotografijah sicer ni Luke Dončića, so pa fotografije številnih prelomnic zadnjega desetletja v njenem življenju.

"2016–2026. Desetletje lepih trenutkov, težkih preizkušenj in vsega vmes. Bilo je veliko vzponov in padcev, a ne bi spremenila niti enega samega trenutka," je ob fotografijah, ki jih je delila v dveh objavah, zapisala Anamaria Goltes, ki je z Luko Dončićem lanskega decembra na svet pozdravila drugo hčerko Olivio, ki se je pridružila dvoletni Gabrieli.

Goltes sicer že nekaj časa s hčerkama živi v Sloveniji, medtem ko je Dončić v Los Angelesu sredi naporne sezone z LA Lakers.