Nove težave za Luko Dončića #video

Avtor:
B. B.

Torek,
13. 1. 2026,
14.54

Nove težave za Luko Dončića

Avtor:
B. B.

Luka Dončić

Bo Luka Dončić lahko sploh igral?

Foto: Guliverimage

"Bomo videli, kako bo jutri zjutraj, ko se bom zbudil," je po današnjem porazu proti Sacramento Kingsom (124:112) povedal slovenski košarkar Luka Dončić, ki se očitno spet sooča s poškodbo.

Kot kaže, ima slovenski košarkar Luka Dončić spet težave s poškodbo. Na tekmi proti Sacramento Kingsom ni bilo videti tako, saj je na tekmi dosegel 42 točk, ob tem pa je v svojo statistiko vpisal še sedem skokov, osem podaj in štiri ukradene žoge.

To ni prvič v tej sezoni, da se Luka Dončić ubada s poškodbami. Ljubljančan sicer včasih to zelo dobro skriva na igrišču in je pripravljen pomagati svoji ekipi tudi, ko je poškodovan. Pred torkovo tekmo ga je pregledala zdravniška ekipa Los Angeles Lakersov, saj je imel težave v dimljah.

Ni bil prepričan, da bo lahko sploh igral

Šestindvajsetletni slovenski zvezdnik je po tekmi povedal, da ni prepričan, ali bo lahko v noči na sredo spet stopil na igrišče. Jezerniki bodo tokrat na domačem parketu gostili Atlanto Hawks.

"Pred tekmo nisem bil prepričan, da bom igral. Med ogrevanjem sem nekaj začutil. Zato sem se poskusil ogreti in začeti tekmo. Bomo videli, kako bo jutri zjutraj, ko se bom zbudil."

Dodatne skrbi

Poškodba Luke pred sredino tekmo proti Atlanti prinaša dodatne skrbi. LeBron James bo verjetno izpustil tekmo, Austin Reaves prav tako že nekaj časa ne more pomagati, Rui Hachimura pa bi se lahko po sedmih izpuščenih tekmah vrnil pod koše. Če Luka ne bo mogel igrati, bodo imeli pri Lakersih kar nekaj težav.

