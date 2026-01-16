Največ težav s taščami imajo snahe, rojene v teh znakih horoskopa

Po mnenju astrologov in nekaterih tašč je najtežje shajati s snahami, rojenimi v teh štirih znakih horoskopa.

Škorpijon

Škorpijonke so neizmerno intenzivne, ob tem pa nezaupljive in težko pozabijo zamere. Če začutijo, da niso spoštovane ali da se nekdo vmešava v njihove zasebne odnose, pogosto postanejo hladne in maščevalne. Niso tip ljudi, ki bi zaradi miru v hiši molčal, raje požgejo vse mostove, kot da se pretvarjajo, da je vse v redu.

Oven

Ovnice so impulzivne, glasne in neposredne, v vlogi snahe pa ne prenašajo nobene avtoritete, še posebej ne takšne, za katero ni nihče prosil. Če se jim zazdi, da je njihova tašča v kakšni situaciji šla čez mejo, bo to povedala takoj in brez zadržkov ter filtrov. Nimajo slabih namenov, a v odnosih preprosto ne znajo nastopati diplomatsko.

Lev

Levinje so v vsaki situaciji rade glavne in težko prenašajo konkurenco, taščo pa pogosto dojemajo kot drugo alfa samico. Če v odnosih ne dobijo dovolj spoštovanja in pozornosti, hitro postanejo dramatične ali pasivno agresivne, včasih pa preprosto začnejo ignorirati družinske rituale in tradicije, ki jim ne ustrezajo.

Vodnar

Vodnarke so čustveno distancirane in samosvoje osebe, kot snahe pa ne marajo nastopati v tradicionalnih vlogah, izpolnjevati družinski obveznosti, nekaj početi, ker je pač treba, in ne prenašajo čustvenega izsiljevanja. Taščam se zato pogosto zdijo hladne, čudne ali nezainteresirane, čeprav v resnici samo ne prenašajo, da kdo nadzira njihovo življenje.