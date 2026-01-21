Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Ž. L.

Sreda,
21. 1. 2026,
9.30

Osveženo pred

1 ura, 7 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,06

Natisni članek

Natisni članek
All Star Denver Nuggets Los Angeles Lakers Liga NBA Liga NBA Luka Dončić Luka Dončić

Sreda, 21. 1. 2026, 9.30

1 ura, 7 minut

Po zmagi nad Denverjem

Luka Dončić prehitel Jokića in navijačem poslal čustveno sporočilo

Avtor:
Ž. L.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,06
Luka Dončić, Los Angeles Lakers | Luka Dončić je vpisal svoj 52. trojni dvojček s 30 ali več točkami. | Foto Guliverimage

Luka Dončić je vpisal svoj 52. trojni dvojček s 30 ali več točkami.

Foto: Guliverimage

Na krilih Luke Dončića so Los Angeles Lakersi dosegli drugo zaporedno zmago. V Denverju so padli Nuggetsi, slovenski košarkarski as pa je po tekmi spregovoril tudi o izidih glasovanja za tekmo All Star.

Luka Dončić, Los Angeles Lakers
Sportal Dončić z novo mojstrovino, Lakersi v drugem polčasu našli razlog za nasmeh

V svoji osmi sezoni bo Luka Dončić še šestič del tekme največjih zvezdnikov lige NBA. To je postalo jasno v ponedeljek, ko je vodstvo tekmovanja razkrilo rezultate glasovanja za All Star.

Po glasovanju košarkarjev je Dončić v izboru zasedel končno šesto mesto, po glasovanju medijskih predstavnikov je bil na drugem, ves čas pa je vodil in na koncu tudi zmagal v glasovanju navijačev. Poleg Dončića so si na zahodu v prvi peterki mesto prislužili še Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder), Stephen Curry (Golden State Warriors), Nikola Jokić (Denver Nuggets) in Victor Wembanyama (San Antonio Spurs). Vikend All Star bo na sporedu med 14. in 16. februarjem.

Na tekmi z Denverjem je Slovenec tako zaigral s posebnim našitkom na dresu, razplet glasovanja pa mu je očitno dal dodaten zagon. Dončić je uprizoril izjemno predstavo, poleg 38 točk je prispeval še deset asistenc in 13 skokov.

Trener Lakersov J. J. Redick je bil tokrat zadovoljen z ekipno predstavo. | Foto: Reuters Trener Lakersov J. J. Redick je bil tokrat zadovoljen z ekipno predstavo. Foto: Reuters

Končna zmaga zaradi ekipne predstave

Ob Dončiću je z vsestransko predstavo blestel tudi LeBron James, ki je ob 19 točkah prispeval še devet skokov in osem asistenc.

"Že vso sezono igrata odlično. Luka je danes igral v izjemno visokem ritmu, LeBron pa je v igri s hrbtom proti obroču vseskozi lepo podajal soigralcem. Oba sta vso tekmo tudi izjemno dobro predvidevala poteze Denverja in prispevala pomemben delež, a končne zmage smo se veselili zaradi ekipne predstave," je igro glavnih zvezdnikov v svoji ekipi komentiral J. J. Redick.

Samo otrok iz Slovenije

Za Luko Dončića je bil to 52. trojni dvojček z vsaj 30 doseženimi točkami. S tem je na večni lestvici prehitel Nikolo Jokića, ki Denverju trenutno ne more pomagati zaradi poškodbe kolena. Na večni lestvici Slovenec zdaj gleda v hrbet le še legendarnemu Oscarju Robertsonu, ki ima v svoji zbirki kar 106 takšnih partij.

Dončić je sicer po koncu tekme na parketu spregovoril tudi o izidih glasovanja za tekmo All Star. "Zame je to nekaj neverjetnega. Rad bi se zahvalil vsem, ki so glasovali zame. Bil sem samo otrok iz Slovenije, ki je sanjal o tem, da bi nekoč zaigral v ligi NBA. Zelo sem počaščen, ko vidim, kaj se dogaja. Res hvala vsem," je bil čustven slovenski košarkarski as.

Luka Dončić
Sportal Ni več dvoma: Luka Dončić znova v elitni druščini, razočaranje za Jamesa
Jimmy Butler
Sportal Grozno, kakšna smola zvezdnika lige NBA #video
Luka Dončić
Sportal Zaradi Luke Dončića si manejo roke
All Star Denver Nuggets Los Angeles Lakers Liga NBA Liga NBA Luka Dončić Luka Dončić
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.