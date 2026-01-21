Luka Dončić prehitel Jokića in navijačem poslal čustveno sporočilo

Na krilih Luke Dončića so Los Angeles Lakersi dosegli drugo zaporedno zmago. V Denverju so padli Nuggetsi, slovenski košarkarski as pa je po tekmi spregovoril tudi o izidih glasovanja za tekmo All Star.

V svoji osmi sezoni boše šestič del tekme največjih zvezdnikov lige NBA. To je postalo jasno v ponedeljek, ko je vodstvo tekmovanja razkrilo rezultate glasovanja za All Star.

Po glasovanju košarkarjev je Dončić v izboru zasedel končno šesto mesto, po glasovanju medijskih predstavnikov je bil na drugem, ves čas pa je vodil in na koncu tudi zmagal v glasovanju navijačev. Poleg Dončića so si na zahodu v prvi peterki mesto prislužili še Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder), Stephen Curry (Golden State Warriors), Nikola Jokić (Denver Nuggets) in Victor Wembanyama (San Antonio Spurs). Vikend All Star bo na sporedu med 14. in 16. februarjem.

Na tekmi z Denverjem je Slovenec tako zaigral s posebnim našitkom na dresu, razplet glasovanja pa mu je očitno dal dodaten zagon. Dončić je uprizoril izjemno predstavo, poleg 38 točk je prispeval še deset asistenc in 13 skokov.

Trener Lakersov J. J. Redick je bil tokrat zadovoljen z ekipno predstavo. Foto: Reuters

Končna zmaga zaradi ekipne predstave

Ob Dončiću je z vsestransko predstavo blestel tudi LeBron James, ki je ob 19 točkah prispeval še devet skokov in osem asistenc.

"Že vso sezono igrata odlično. Luka je danes igral v izjemno visokem ritmu, LeBron pa je v igri s hrbtom proti obroču vseskozi lepo podajal soigralcem. Oba sta vso tekmo tudi izjemno dobro predvidevala poteze Denverja in prispevala pomemben delež, a končne zmage smo se veselili zaradi ekipne predstave," je igro glavnih zvezdnikov v svoji ekipi komentiral J. J. Redick.

Samo otrok iz Slovenije

Za Luko Dončića je bil to 52. trojni dvojček z vsaj 30 doseženimi točkami. S tem je na večni lestvici prehitel Nikolo Jokića, ki Denverju trenutno ne more pomagati zaradi poškodbe kolena. Na večni lestvici Slovenec zdaj gleda v hrbet le še legendarnemu Oscarju Robertsonu, ki ima v svoji zbirki kar 106 takšnih partij.

Dončić je sicer po koncu tekme na parketu spregovoril tudi o izidih glasovanja za tekmo All Star. "Zame je to nekaj neverjetnega. Rad bi se zahvalil vsem, ki so glasovali zame. Bil sem samo otrok iz Slovenije, ki je sanjal o tem, da bi nekoč zaigral v ligi NBA. Zelo sem počaščen, ko vidim, kaj se dogaja. Res hvala vsem," je bil čustven slovenski košarkarski as.