Nekdanji slovenski košarkarski zvezdnik Goran Dragić je postal ambasador tretje izvedbe športnih iger mladih v Sloveniji, so objavili na dogodku na Ljubljanskem gradu. Udeležili so se ga številni visoki gostje na čelu s predsednikom Evropske nogometne zveze (Uefa) Aleksandrom Čeferinom in predsednikom vlade Robertom Golobom.

Igre sicer obeležujejo tridesetletnico od skromnih začetkov v Splitu s tekmami med dvema ognjema. Odtlej je v več kot desetih športih sodelovalo prek 3,44 milijona otrok, v zadnjem času iz skoraj vseh delov nekdanje Jugoslavije.

Goran Dragić, kapetan slovenske reprezentance, ko je ta leta 2017 osvojila evropski naslov, je dejal, da je zanj čast, da je postal ambasador tako pomembnega projekta. Plaketo ob objavi te vloge mu je izročil Željko Obradović, za katerega je Dragić dejal, da je zanj največji košarkarski trener vseh časov.

"Hvala Čeferinu, odkar je leta 2019 postal ambasador, so igre postale največji tovrstni dogodek za mlade v Evropi," se je Aleksandru Čeferinu zahvalil predsednik iger Zoran Marić.

Na Ljubljanskem grdu se je trlo znanih oseb. Dogodek sta počastila tudi nekdanji hrvaški teniški as Goran Ivanišević in srbski košarkarski zvezdnik Predrag Danilović. Foto: Daniel Novaković/STA

Minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han pa se je zahvalil številnim prostovoljcem, ki pomagajo ne le pri izvedbi teh iger, ampak tudi pri uspešnem delovanju slovenskega športa.

"Zoran Marić, mogoče se niste niti zavedali, v kaj bodo prerasle te v igre. Potekajo namreč na območju nekdanje Jugoslavije, kjer so bili ne tako daleč nazaj odnosi med politiki in narodi povsem drugačni. Šport tudi s to pobudo promovira prijateljstvo, gradi mostove med narodi in kulturami ter promovira tudi rekreacijo," je dodal Han.

Aleksander Čeferin je postal ambasador dogodka leta 2019. Foto: Reuters

Golob je povedal, da živimo v času, ko voditelji številnih držav, tudi tistih, ki so vključene v zahodni demokratični svet, govorijo le še jezik vojne.

"Pred desetletji smo bili na teh območjih priča bratomornim vojnam. Sedaj pa se družimo s spoštovanjem in prijateljstvom ter lahko preneseno v svet sporočilo, da naj prevlada mir. Šport nam daje pot, da zrastemo v skupnost, ki bo gradila boljšo prihodnost," je izpostavil Golob.

Sodelovalo več kot 350 tisoč otrok

Športne igre mladih so sicer ljubiteljski športni projekt, ki je leta 1996 naključno vzniknil med prijatelji v Splitu z namenom spodbujanja zdravega življenjskega sloga ter gradnje mostov med narodi in kulturami.

Od leta 1996 je ta pobuda po podatkih organizatorjev prerasla v največjo prireditev za mlade rekreativne športnike na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini ter Srbiji. Predlani se jim je uradno kot četrta država pridružila še Slovenija, februarja letos še Severna Makedonija.

Lani so igre končali ob koncu avgusta s posebnim dogodkom v Sarajevu in z mednarodnimi finalnimi tekmovanji v Splitu, skupaj je sodelovalo 353.848 otrok iz celotne regije.

Športne igre mladih so se začele v Splitu. Foto: Plazma športne igre mladih

V Sloveniji tekmovanje poteka v približno 80 krajih, vključilo se je več kot 40 občin. Tekme potekajo v nogometu, atletiki, igri med dvema ognjema, namiznem tenisu, odbojki na mivki, odbojki, šahu, rokometu, tenisu in ulični košarki.

Osrednji namen dogodka ni zgolj tekmovanje, temveč predvsem druženje, zabava in tkanje novih prijateljstev. Rezultati so pri tem v drugem planu.

Organizatorji želijo, da mladi preživijo aktiven dan, se med seboj povežejo in skozi šport razvijajo pozitivne vrednote. Eden pomembnih podpornikov, da so igre brezplačne za udeležence, je fundacija Uefe za otroke, Čeferin pa je med ambasadorji celotnih iger.

Foto: Daniel Novaković/STA Poleg približno 50 mladih udeležencev dogodka na Ljubljanskem gradu, odetimi v zelenih majicah z napisom Igre so zakon, so bili ob trideseti obletnici tudi nekateri drugi najvidnejši slovenski politiki in športniki.

Navzoči so bili tudi predsednik Nogometne zveze Slovenije Radenko Mijatović, nekdanji nogometni reprezentant Zlatko Zahović, nekdanji slovenski reprezentant v košarki Rašo Nesterović, selektor slovenske rokometne reprezentance Uroš Zorman, nekdanja rokometna reprezentantka Deja Doler Ivanović, nekdanja atletinja Brigita Bukovec, župan Ljubljane Zoran Janković in Husein Memić, srbski minister za turizem in mladino.