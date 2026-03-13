V Oklahoma Cityju se je pisala zgodovina. Branilci naslova so v napetem dvoboju premagali Boston s 104:102 in se utrdili na vodilnem položaju v ligi NBA, Shai Gilgeous-Alexander pa je dosegel 35 točk in se podpisal pod nov rekord lige NBA. To je bila že 127. zaporedna tekma, na kateri je kanadski zvezdnik dosegel vsaj 20 točk. S tem je lanskoletni dobitnik priznanja za MVP igralca izboljšal dosežek legendarnega Wilta Chamberlaina, ki je veljal v ligi vse od leta 1963. Tako je padel eden najstarejših veličastnih rekordov.

Thunder so do zmage nad Celticsi prišli 0,9 sekunde pred koncem, ko je bil dvakrat s črte prostih metov uspešen center Chet Holmgren. Ostrostrelec Bostona Payton Pritchard, ki slovi po doseganju košev ob zvoku sirene ali pa tik pred iztekom napada, je skušal zadeti trojko za zmago z velike razdalje, a je bil neuspešen.

Vrhunci srečanja v Oklahoma Cityju:

Jayson Tatum, ki se je nedavno po daljšem okrevanju zaradi poškodbe ahilove tetive vrnil na igrišče in odigral tri tekme za Boston, tokrat ni stopil na igrišče. Zdravniki so se odločili, da tokrat počiva. Podobno kot že celotno sezono je tako pri Celticsih, ki na vzhodu zaostajajo na lestvici le za Detroitom, strelsko najbolj izstopal Jaylen Brown (34 točk).

Niz je začel 1. novembra 2024

Odkar se je po premoru zaradi All-Star tekme vrnil na parket Shai Gilgeous-Alexander, so vodilni Thunder znova ujeli šampionski ritem. Dobili so sedem tekem zapored. Zmagali so tudi v obračunu zadnjih prvakov lige NBA. Kanadčan je mejo 20 točk na srečanju presegel že sedem minut pred koncem tretje četrtine. Na koncu je bil s 35 točkami prvi strelec srečanja. Dodal je še devet asistenc, šest skokov iz igre pa zadel 13 od 18 metov in dokazal, da je v izvrstni formi.

Niz Wilta Chamberlaina iz leta 1963 je presežen. Foto: Reuters

Niz Kanadčana se je začel 1. novembra 2024, več kot 60 let po Chamberlainovem rekordnem nizu, ki je trajal od 19. oktobra 1961 do 19. januarja 1963. Po poročanju ESPN se je ta niz končal, ko je bil Wilt Chamberlain izključen v prvi četrtini tekme, preden je dosegel 20 točk.

Gilgeous-Alexander: Košarka je zame zabava

Chamberlain še vedno drži rekorde za največ točk, doseženih na eni tekmi lige NBA (100), pa tudi za najdaljše nize doseženih 30 točk (65 tekem), 40 točk (14 tekem), 50 točk (sedem tekem) in 60 točk (štiri tekme), med drugimi.

"V igri dajem vse od sebe," je dejal Gilgeous-Alexander. "V košarki in življenju je toliko stvari, ki jih ne moreš nadzorovati. Do sem prišel tako, da se osredotočam na stvari, ki jih lahko nadzorujem, in dam vse od sebe," je dodal aktualni najkoristnejši igralec lige NBA.

Shai Gilgeous Alexander je novi rekorder lige NBA po številu zaporednih tekem z vsaj 20 doseženimi točkami. Foto: Reuters

Od 1. novembra 2024 je v povprečju dosegal 35,5 točke in metal 53,5 odstotno. V tem nizu je Gilgeous-Alexander na petih zaporednih tekmah dosegel 50 točk, na 18 tekmah s 40 točkami in 85 tekem najmanj 30 točk.

Postal pa je tudi prvak, ko je Thunder popeljal lani do naslova lige NBA. "Moj sin je v tem času zelo zrasel. V tem letu in pol se je zgodilo toliko stvari. Rad bi se zahvalil ljudem okoli mene, ki vsak dan rastejo z mano in mi pomagajo, da se zabavam in uživam v življenju. Ko se zabavaš pri tem, kar počneš, to ni delo, in tako je tudi zame košarka zabava," je povedal po rekordu.