Dončić z novo mojstrovino, Lakersi v drugem polčasu našli razlog za nasmeh

Košarkarji Los Angeles Lakersov so v ligi NBA dosegli drugo zaporedno zmage, potem ko so po preobratu v drugem polčasu s 115:107 premagali Denver Nuggetse, ki so poleg Nikole Jokića pogrešali še nekaj prvokategornikov. Odlično predstavo je prikazal Luka Dončić, ki se je podpisal pod nov trojni dvojček – 38 točk, 13 skokov, deset asistenc. Slovenski as je sicer po izboru v prvo peterko za tekmo All Star nastopal s posebnim našitkom na desni strani dresa.

Denver Nuggets : Los Angeles Lakers 107:115 Strelci: Murray 28 (11 as.), Watson in Gordon 18, Jones 16; Dončić 38 (13 sk., 10 as.), James 19 (9 sk., 8 as.), Smart 15, Hayes, Hachimura in Timme 9

Učinek Luke Dončića: 38 točk (9/12 za 2, 3/9 za 3, 11/12 prosti meti), 13 skokov, 10 asistenc, 2 ukradeni žogi, 3 izgubljene žoge v 35:39

Vodstvo lige NBA je v ponedeljek naznanilo prvi peterki prihajajoče tekme All Star, ki bo v Los Angelesu v noči na 16. februar. Na zahodu si je mesto med najboljšimi petimi košarkarji priboril tudi Luka Dončić, ki bo v svoji osmi sezoni šestič del tekme največjih zvezdnikov lige NBA.

V znak izbora je slovenski as proti Denver Nuggetsom nastopal s posebnim našitkom na desni strani dresa z zvezdo in logotipom lige NBA. "Vse skupaj je fantastično, tega nimam za samoumevno, res sem hvaležen vsem, ki so glasovali zame. To je zame res velik dosežek in res neverjetno je, da sem del tega. Zabavno bo igrati s fanti, s katerimi smo sicer na nasprotnih straneh, v tistih treh dneh vidiš res veliko stvari, ogromno lahko črpaš," je pred srečanjem z Denverjem poudaril Dončić.

Slovenec je na pravi način proslavil novo priznanje za svoje predstave, saj je proti Nuggetsom vpisal nov trojni dvojček. Obračun je končal pri 38 točkah, desetih asistencah in 13 skokih, da bo to njegov večer, pa je nakazal že v uvodu, ko je zadel prvih šest metov iz igre in sam držal Lakerse med živimi.

Luka Doncic will have an All-Star patch on his uniform tonight in recognition of his selection as a starter in the West

Poleg Slovenca so srečanje v Koloradu odprli še Jake LaRavia, LeBron James, Marcus Smart in Deandre Ayton. J. J. Redick še naprej ne more računati na Austina Reavesa in Adouja Thierja, kot je povedal pred tekmo, pa Reaves dobro okreva in napreduje. Na parket se bo vrnil "enkrat med gostovanjem Lakersov na osmih tekmah v nizu".

Dončić v prvi četrtini nezgrešljiv, Denver zadeval kot za stavo

Na drugi strani je Denver pogrešal celo kopico svojih košarkarjev, med drugim glavnega superzvezdnika Nikolo Jokića, pa Christiana Brauna, Jonasa Valančiunasa, Camerona Johnsona in Tamarja Batesa, so pa proti Lakersom zaigrali Jamal Murray (koleno, bolezen), Tim Hardaway ml. (koleno) in Aaron Gordon. Kljub številnim manjkajočim košarkarjem so gostitelji silovito odprli srečanje predvsem s črte za tri točke, zadeli so kar prvih šest od sedmih poskusov. Po vodstvu z 21:14 slabih šest minut pred koncem prve četrtine je Redick videl dovolj in posegel po minuti odmora. Pri Lakersih je kot edini voz vlekel Dončić, ki je dosegel prvih 14 od skupno 16 točk, bil je nezgrešljiv iz igre (4/4 za 2, 2/2 za 3).

LeBron James Foto: Reuters

Tudi minuta odmora ni prinesla zasuka v igri Lakersov, k znova niso imeli razloga za zadovoljstvo v igri v obrambi, sploh zunaj rakete. Dobri dve minuti pred koncem prvega dela je Murray, potem ko je Dončić dobil nekaj počitka, zadel dva prosta meta za vodstvo Denverja s 35:22. Ob sireni, ki je naznanila konec prve četrtine, je James zadel za 26:35. Nuggetsi so v prvi četrtini za tri metali kar 9/11, štiri trojke je zadel Spencer Jones, dve je dodal Murray. Pri Lakersih je ekipo nad gladino držal Dončić, ki je bil v prvi četrtini pri 16 doseženih točkah nezgrešljiv (4/4 za 2, 2/2 za 3, 2/2 prosti meti), dodal pa je še tri skoke in asistenco.

Dončić s 13. tehnično napako v sezoni, Murray ob sireni zadel nemogoče

Lakersi so drugo četrtino odprli z delnim izidom 7:0 in se ekspresno približali na vsega koš zaostanka (35:37), priložnost je izkoristil Drew Timme, ki je v dveh minutah dosegel sedem točk. Dobrih pet minut pred koncem prvega polčasa je Dončić zgrešil šele svoj prvi poskus na tekmi, ko je bil nenatančen ob koraku nazaj za tri točke (pred tem met iz igre 6/6). Je pa takoj zatem po skoku še asistiral Gabu Vincentu, ki je s trojko zaostanek Jezernikov znižal na 47:51.

Dve minuti pred koncem druge četrtine je Dončić s košem Lakerse približal na 54:57, a je Denver znova dodal na plin. Slovenec je nato 52 sekund pred koncem v polprotinapadu ob osebni napaki zadel za 56:62 in zatem ekspresno ter na začudenje mnogih prejel tehnično napako ob pogovoru s sodnikom. To je bila njegova 13. tehnična napaka v sezoni. Kot da to za Lakerse še ne bi bilo dovolj, je ob izteku prvega polčasa s svoje polovice ob pisku sirene zadel Murray in poskrbel za najvišje vodstvo Denverja na tekmi (71:57). Slovenski as je prvi polčas končal pri 23 točkah in šestih skokih, pri Denverju, ki je v prvih dveh četrtinah zadel 12 trojk iz 20 poskusov, je Murray prispeval 26 točk in sedem asistenc.

Nora trojka Murrayja ob sireni:

JAMAL MURRAY FROM 3/4 COURT 🤯



RIDICULOUS PULLUP HEAVE TO BEAT THE 1H BUZZER. pic.twitter.com/3KqWg3Zx6U — NBA (@NBA) January 21, 2026

Že po koncu prvega polčasa je zaradi prejetega udarca v oko srečanje predčasno končal Deandre Ayton, ki je v slabih 15 minutah dosegel štiri točke in osem skokov. Redick je po tekmi dejal, da je 27-letni košarkar zdaj videti kot pirat.

Lakersi so v tretji četrtini skušali ujeti priključek, slabih šest minut pred koncem tretjega dela je LaRavia po asistenci Dončića položil žogo v obroč za 77:80, nato je za -3 dvakrat zadel Dončić (97:82; 81:84), a je Denver vselej odgovoril. V zaključku četrtine so Jezerniki vendarle našli recept in se povsem približali gostiteljem, potem ko je minuto pred koncem tretjega dela James zadel za 86:88, Lakersi pa so se tako v zadnji del srečanja podali z zaostankom koša.

Prvo vodstvo slabih sedem minut pred koncem, šov Smarta, mrk Denverja

Takoj na začetku zadnje četrtine je Timme zadel za izenačenje (88:88). Lakersi so si nato nekaj minut na vse pretege prizadevali za prvo vodstvo, nazadnje jim je šest minut in 42 sekund pred koncem ob dveh zadetih prostih metih Dončića vendarle uspelo (98:96). Z delnim izidom 12:0 predvsem na računa Smarta so Lakersi pobegnili na 104:96. Štiri minute pred koncem je nato Redick posegel po minuti odmora.

Niz Jezernikov se je ob neučinkovitosti Denverja podaljšal na 16:0 (108:96). Dve minuti in 43 sekund pred koncem je ob trojki Smarta svojo deseto asistenco na srečanju vknjižil Dončić, ki se je tako podpisal pod nov trojni dvojček. Več kot šestminutni strelski mrk Denverja, ki je bil tudi posledica veliko boljše igre v obrambi Lakersov, je dve minuti in 25 sekund pred koncem s trojko vendarle prekinil Watson, takoj zatem je še eno dodal Gordon in Nuggetse dve minuti pred koncem spet popeljal med žive (108:102).

Lakersi so v zadnji četrtini povedli prvič na srečanju. Foto: Reuters

Minuto pred koncem je Murray Denver približal na 105:111, nato pa je 45 sekund pred koncem z dvema zadetima prostima metoma vse dvome o zmagovalcu razblinil Dončić (114:105). Na koncu so se Lakersi z izidom 115:107 podpisali pod svojo 26. zmago v sezoni, Denver pa je izgubil petnajstič.

Poleg Dončića sta bila pri Lakersih dvomestna še James z 19 točkami (devet skokov, osem asistenc) in Smart, ki je vseh svojih 15 točk dosegel v drugem polčasu. Pri Denverju je prednjačil Murray z 28 točkami in enajstimi asistencami, Watson in Gordon sta dodala po 18 točk. Odsotnost Jokića se je med drugim kazala pri skoku, ki so ga Lakersi dobili s 63:42, so pa Jezernike teple izgubljene žoge, saj so jih zapravili dvanajst. V drugem polčasu so strnili svoje vrste v obrambi, tako da je Denver zmogel le še tri trojke.

Naslednje srečanje Lakerse čaka v noči na petek, ko se bodo mudili pri mestnih tekmecih Los Angeles Clippersih (4.00).

Chicago je ugnal Clipperse. Foto: Reuters

Ti so morali danes s 110:138 priznati premoč Chicago Bullsom, s tem pa se je končal tudi niz šestih zaporednih zmag Clippersov. Odločila je druga četrtina, ki so jo Bullsi dobili s kar 45:19. Pri Chicagu je bilo kar sedem košarkarjev dvomestnih, Coby White je dosegel 27 točk, za Clipperse jih je James Harden zbral 24. Phoenix Sunsi so s 116:110 premagali Philadelphia 76erse, ki so pogrešali Joela Embiida in Paula Georgea. Devin Booker je ob zmagi svoje ekipe prispeval 27 točk, dve manj je za 76erse dosegel V. J. Edgecombe.

Houston Rocketsi so s 111:106 ugnali San Antonio Spurse, potem ko je Houston zadnjo četrtino dobil z 29:14. Reed Sheppard je ob zmagi dosegel 21 točk, Julian Champagnie jih je za San Antonio vknjižil 27 (8/16 met za tri).

Moštvo Utah Jazz je s 127:122 premagalo Minnesota Timberwolvese, najbolj zaslužen za zmago je bil Keyonte George s 43 točkami, za Minnesoto jih je Anthony Edwards prispeval 38.

Toronto Raptorsi so s 145:127 ugnali Golden State Warriorse, najbolj zaslužen za to je bil Immanuel Quickley s 40 točkami in desetimi asistencami, dosegel je sedem trojk iz osmih poskusov.

