Nadiya Bychkova zaigrala v Netflixovem filmu

Po množici plesnih uspehov, ki jih je nanizala, je plesalka Nadiya Bychkova pred kratkim debitirala tudi kot igralka. Zaigrala je v Netflixovem filmu 10 Dance, v katerem ima sicer stransko, a pomembno vlogo Liane, nekdanje plesne prvakinje.

"Film govori o rivalstvu, romantiki in tihi čarobnosti, ki se zgodi, ko se dve osebi na plesišču resnično povežeta," je Bychkova na družabnih omrežjih zapisala o filmu, v katerem sta v glavnih vlogah nastopila japonska igralca Keita Mačida in Rjoma Takeuči, režiral pa ga je Keiši Otomo, ki ga je Bychkova nadvse pohvalila.

"Njegova vizija, mirnost in pripovedovanje zgodbe so z menoj ostali še dolgo po snemanju," je opisala režiserja, "ogromno sem se naučila, čutila izziv in se ob tem tudi malce zaljubila v igro."

Poglejte napovednik filma:

Oglejte si še: