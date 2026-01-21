Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

N. V.

Sreda,
21. 1. 2026,
8.44

Nadiya Bychkova zaigrala v Netflixovem filmu

Nadiya Bychkova kot Liana v filmu 10 Dance | Foto Instagram/nadiyabychkova

Nadiya Bychkova kot Liana v filmu 10 Dance

Foto: Instagram/nadiyabychkova

Ukrajinsko-slovenska plesalka je dobila vlogo v Netflixovem filmu 10 Dance.

Po množici plesnih uspehov, ki jih je nanizala, je plesalka Nadiya Bychkova pred kratkim debitirala tudi kot igralka. Zaigrala je v Netflixovem filmu 10 Dance, v katerem ima sicer stransko, a pomembno vlogo Liane, nekdanje plesne prvakinje.

"Film govori o rivalstvu, romantiki in tihi čarobnosti, ki se zgodi, ko se dve osebi na plesišču resnično povežeta," je Bychkova na družabnih omrežjih zapisala o filmu, v katerem sta v glavnih vlogah nastopila japonska igralca Keita Mačida in Rjoma Takeuči, režiral pa ga je Keiši Otomo, ki ga je Bychkova nadvse pohvalila.

"Njegova vizija, mirnost in pripovedovanje zgodbe so z menoj ostali še dolgo po snemanju," je opisala režiserja, "ogromno sem se naučila, čutila izziv in se ob tem tudi malce zaljubila v igro."

Poglejte napovednik filma:

