Priljubljena serija Emily v Parizu se seli v Benetke

Nadaljevanje priljubljene in uspešne serije Emily v Parizu bodo posneli v Benetkah, kamor se seli del dogajanja pete sezone Netflixove serije. Po Parizu in Rimu bo tako zdaj življenje ameriške strokovnjakinje za oglaševanje Emily Cooper mogoče spremljati tudi v mestu na vodi. Snemanje je v Benetkah predvideno med 15. in 25. avgustom.

Serija z dogajanjem v Benetkah naj bi bila na ogled od letošnje zime naprej. O dogajanju nove sezone še ni veliko znanega, je pa gotovo, da Emilyjino srce trenutno bije za očarljivega Marcella Muratorija, ki ga igra Eugenio Franceschini, čeprav njen bivši, pariški kuharski chef Gabriel, še ni vrgel puške v koruzo, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Tovrstne produkcije pomembne za gospodarstvo

Predsednik italijanske dežele Benečija (Veneto) Luca Zaia je pozdravil odločitev produkcijske družbe in poudaril, da se je Benečija uveljavila kot privlačna lokacija za mednarodne filmske produkcije – ne le zaradi svojih lepot, temveč tudi zaradi dobrega sodelovanja med posameznimi ustanovami in filmsko industrijo. Tovrstne produkcije po njegovih besedah ne krepijo le podobe dežele, ampak so tudi gospodarsko pomembne, saj imajo koristi tako turizem kot obrt in kreativna industrija.

Serija televizijske legende Darrena Stara, znanega po seriji Seks v mestu, govori o ambiciozni strokovnjakinji za trženje Emily iz Chicaga, ki zaradi službe živi v Parizu, kjer se srečuje tako z vzvišenimi kot prijaznimi ljudmi ter poskuša obvladovati izzive v službi, ljubezni in prijateljstvu. Serija je priljubljena pri milijonih ljudi po vsem svetu.

Preberite tudi: