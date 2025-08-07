Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

I. H.

Četrtek,
7. 8. 2025,
12.27

Osveženo pred

25 minut

TikTok Črna gora Kavaški klan Radoje Zvicer

Kavaški klan: policisti nad hčerko črnogorskega ljudožerca

I. H.

Radoje Zvicer, Kavaški klan | Kako je danes videti Radoje Zvicer, ne ve nihče. Europol, ki ga aktivno išče, meni, da je ena izmed zgornjih treh fotografij danes še aktualna. | Foto Europol

Kako je danes videti Radoje Zvicer, ne ve nihče. Europol, ki ga aktivno išče, meni, da je ena izmed zgornjih treh fotografij danes še aktualna.

Foto: Europol

V Črni gori so zaradi prehitre vožnje ustavili hčerko šefa notoričnega črnogorskega Kavaškega klana Radoja Zvicera. Komaj 18-letna Iva Zvicer je v domovini sicer relativno znana, o razkošnem življenju njene družine srbski in črnogorski mediji pogosto poročajo. Prav tako je hčerka človeka, ki se je proslavil tudi kot ljudožerec, navdušena uporabnica spletnih družbenih omrežij, prek katerih s sledilci deli trenutke iz svojega življenja.

Hčerko šefa Kavaškega klana Ivo Zvicer so policisti v Črni gori ustavili zaradi prehitre vožnje, poročajo srbski mediji. Zvicer je na cesti, kjer je omejitev 50 kilometrov na uro, vozila s hitrostjo 124 kilometrov na uro. Komaj polnoletno hčerko mafijskega botra so policisti kaznovali s prepovedjo vožnje avtomobila za 60 dni, dvema kazenskima točkama in plačilnim nalogom v višini 175 evrov. 

@ivazvicerr #foruyou #foryou #fyp ♬ original sound - Brčak27

Novica o prometnem prekršku mladega dekleta po pisanju srbskih medijev ni pomembna zaradi osveščanja javnosti o varni vožnji. Temveč kako je mogoče, da družina enega izmed največjih balkanskih klavcev Radoja Zvicera živi v luksuzu sredi Črne gore? 

Zvicer, ki se je leta 2021 "proslavil" tudi kot ljudožerec (iz svojih nasprotnikov je dobesedno delal čevapčiče, ki jih je potem spekel in med drugim tudi sam pojedel), je sicer že skoraj pet let na begu. Obtožbe srbskih organov pregona so privedle do tega, da je Zvicer prek svojega odvetnika vse navedbe o ljudožerstvu zanikal z besedami: "Ni res, da sem jedel čevapčiče iz ljudskega mesa."

Na vrhuncu moči je Kavaški klan pod njegovim vodstvom prodajal drogo in orožje vse od Norveške pa do Španije, pripravljal naj bi atentat na predsednika Srbije Aleksandra Vučića, ljudi pa je pobijal tudi v Sloveniji.

Lovke ljudožerca tudi na Južni strani Alp

Kakšen je vpliv Kavaškega klana v Sloveniji, lahko le ugibamo.

Odkar so črnogorski ljudožerci postali svetovno znani, smo v Sloveniji ugotovili, da je bila na Specializiranem državnem tožilstvu zaposlena vpisničarka, ki je informacije nosila kriminalcem. Leta 2023 jo je sodišče poslalo za dve leti v zapor.

Mateja Gončin tožilka
Zahvaljujoč skesancu smo v Sloveniji tudi ugotovili, da člani Kavaškega klana aktivno prodajajo drogo in orožje. Več sto ton kokaina in marihuane ... Ter da so v bojih s konkurenco tudi koga ubili. Včasih tudi s krampom. Vsaj pojedli jih niso

Sojenje v Sloveniji aretiranim pripadnikom Kavačkega klana sicer še traja. Vsaj tistim, ki so prisotni in ki jih sodišče še ni izpustilo na prostost.

Veliko bolj intenzivno kot s sojenjem morilcem se slovensko pravosodje ukvarja z obtožbami glavne tožilke v primeru Mateje Gončin. Ta je dvignila veliko prahu med organi pregona in pravosodja z besedami, da so bile nepravilnosti pri njenem varovanju. Vendar so vsi pristojni v državi ugotovili, da je bilo bolj ali manj vse po pravilih  

Tožilka Mateja Gončin
Danijel Božić
Tožilka Mateja Gončin
Gospodarsko razstavišče
Danijel Božić
Danijel Božić
Brdo umor
Klemen Kadivec sojenje
