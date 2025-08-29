Turčija zaprla svoja pristanišča in zračni prostor za Izrael

Turčija zaradi izraelskih operacij v Gazi izraelskim ladjam več ne dovoli uporabe svojih pristanišč, izraelskim letalom pa ne vstopa v svoj zračni prostor, je danes sporočil turški zunanji minister Hakan Fidan. Odločitev je pozdravilo palestinsko islamistično gibanje Hamas, pri čemer je druge države pozvalo k zaostritvi ukrepov proti Izraelu.

Pregled dneva:



"Naša pristanišča smo zaprli za izraelske ladje. Turškim ladjam ne dovolimo vplutja v izraelska pristanišča. Tovornim ladjam, ki prevažajo orožje in strelivo za Izrael, ne dovolimo več vstopa v naša pristanišča, izraelskim letalom pa ne vstopa v naš zračni prostor," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP na izredni seji turškega parlamenta o vojni v Gazi dejal Fidan.

AFP še poroča, da je veliko izraelsko ladjarsko podjetje ZIM v ponedeljek sporočilo, da je prejelo obvestilo turških pristaniških oblasti, da "ladje, ki so v lasti, ki jih upravljajo ali izkoriščajo subjekti, povezani z Izraelom, ne bodo več smele pristajati v turških pristaniščih".

Hamas je odločitev Turčije pozdravil. Turčijo, arabske in islamske države ter "države svobodnega sveta" je ob tem pozval k zaostritvi sankcij proti Izraelu, prekinitvi vseh odnosov z njim in k njegovi izolaciji, "da bo prisiljen končati genocid in uničenje Gaze".

14.00 Izrael zaostruje ofenzivo na mesto Gaza

Izrael je mesto Gaza danes izvzel iz območij taktičnih premorov vojaške dejavnosti v enklavi, ki naj bi bili namenjeni razdeljevanju humanitarne pomoči. Izraelska vojska je medtem sporočila, da je med vojaško operacijo na območju Gaze našla posmrtne ostanke dveh talcev.

"Lokalna taktična prekinitev vojaških dejavnosti ne bo veljala za območje mesta Gaza, ki je opredeljeno kot nevarno območje spopadov," je danes sporočila izraelska vojska. Prebivalstva medtem še vedno ni pozvala k evakuaciji, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V izraelskih napadih na območju Gaze je bilo danes ubitih 41 ljudi, od tega več iskalcev pomoči in otrok, je sporočila tamkajšnja civilna zaščita.

Izraelska vojska pa je medtem danes sporočila, da je med vojaško operacijo na območju Gaze našla posmrtne ostanke dveh talcev in jih vrnila v Izrael.

Premier Benjamin Netanjahu je izrazil sožalje njunima družinama in poudaril, da Izrael nadaljuje prizadevanja za vrnitev vseh preostalih talcev. "Ne bomo mirovali niti molčali, dokler ne bomo pripeljali domov vseh naših talcev, živih in mrtvih," je v izjavi za javnost zapisal njegov urad.

Od 251 izraelskih talcev, ki so bili ugrabljeni med napadom palestinskega gibanja Hamas oktobra 2023, jih je 47 še vedno v ujetništvu v Gazi, navaja AFP. Po navedbah izraelske vojske naj bi bilo živih še 20.

10.29 Izrael naj bi v napadu v Jemnu ubil celotno politično in vojaško vodstvo hutijev

V četrtek naj bi bil med izraelskimi napadi na Sano ubit premier jemenske skupine hutijev, ki jo podpira Iran, poleg njega pa še več njegovih spremljevalcev. Izraelski skrajno desni minister za finance Bezalel Smotrič je v četrtek pozval vlado, naj začne Izrael postopoma zasedati dele Gaze, dokler se palestinsko gibanje Hamas ne bo predalo in izpustilo vseh preostalih talcev. Združeni narodi medtem pozivajo k zaustavitvi ofenzive za zasedbo mesta Gaza, ki predstavlja "nevarno eskalacijo".

Premier jemenske skupine hutijev, ki jo podpira Iran, je bil včeraj ubit med izraelskimi zračnimi napadi na prestolnico Sana, poroča Times of Israel.

Report from Yemen: In yesterday’s IDF strike on Sana’a, the Houthi Prime Minister Ahmad al-Rahwi was killed, along with several of his escorts. https://t.co/kVLfrYYvHX — Israel News Pulse (@israelnewspulse) August 29, 2025

Jemenski mediji, vključno z Al-Jumhuriyo in Aden Al-Ghad, so poročali, da je bil hutijevski premier Ahmed al-Rahawi ubit v napadu na njegovo stanovanje, ubitih pa je bilo tudi več njegovih spremljevalcev, poroča slednji. Izrael te informacije še ni uradno potrdil.

Zdi se, da je šlo za ločen dogodek od napada, ki je bil istega dne usmerjen proti desetim visokim hutijevskim ministrom. Poročali so, da so se zbrali na lokaciji zunaj prestolnice, da bi si ogledali govor vodje skupine Abdula Malika al-Hutija.

Izid tega napada še vedno ni povsem jasen, čeprav politični viri, ki jih je citiral izraelski Channel 13, trdijo, da je "smer [ocene] pozitivna, napad pa je očitno uspel". Ynet je tudi poročal, da "obstaja vse več dokazov, da je bila v napadu uničena celotna vojaška in vladna elita hutijev".

Po poročanju medijev so izraelske obveščevalne službe posredovale informacije o zborovanju v realnem času, kar je omogočilo izvedbo napada kljub močni zračni obrambi na tem območju. Izrael naj bi spremljal govor al-Hutija, da bi ugotovil, ali se je zavedal napada na svoje uradnike, vendar ni pokazal nobenih znakov, da bi vedel, kaj se dogaja.

Med tarčami napada sta bila obrambni minister Muhammad Nasser al-Attafi in načelnik generalštaba vojske Muhammad Al-Ghamari. Al-Attafi je na položaju od leta 2016 in velja za najvišjega vojaškega uradnika organizacije.

Houthi Minister of Defense, Major General Mohamed al-Atifi, and Chief of General Staff, Major General Muhammad Abd al-Karim al-Ghamari, are both believed to have been killed in today’s wave of airstrikes by the Israeli Air Force against the Yemeni capital of Sana’a in… pic.twitter.com/dUVwBu4WIB — OSINTdefender (@sentdefender) August 29, 2025

Poročajo, da je vzpostavil tesne vezi z iranskim revolucionarnim gardnim korpusom in Hezbolahom ter je bil neposredno vpleten v operacije proti Izraelu. Načelnik generalštaba Al-Ghamari naj bi bil v prejšnjem izraelskem napadu na Jemen junija hudo ranjen, vendar ne ubit.

Vir na obrambnem ministrstvu Hutijev je zanikal, da bi bil napad usmerjen na člane skupine, in vztrajal, da Izrael napada "civilne cilje in jemensko ljudstvo zaradi njihovih stališč, naklonjenih Gazi". Četrtkovi napadi so bili že 16. napad Izraela na uporniško skupino hutijev v Jemnu, oddaljenem približno 1800 kilometrov.

Hutiji, katerih slogan poziva "Smrt Ameriki, smrt Izraelu in prekletstvo Judom", so začeli napade na Izrael in ladijski promet novembra 2023. Napade so prekinili, ko je bilo januarja 2025 doseženo premirje med Izraelom in Hamasom, vendar so se 18. marca nadaljevali, potem ko je izraelska obrambna sila nadaljevala ofenzivo v Gazi.

9.50 Izraelski minister pozval k popolni zasedbi Gaze

Smotrič je v četrtek v Jeruzalemu predstavil svoj načrt, po katerem bi Izrael "dosegel zmago v Gazi do konca leta", poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Foto: Reuters

V skladu z načrtom bi gibanju Hamas postavili ultimat, da se morajo predati in izpustiti vse talce, v nasprotnem primeru pa bi izraelska vojska vsak teden zasedla en del ozemlja Gaze, dokler ne bi vzpostavila nadzora nad skoraj celotno palestinsko enklavo.

Smotrič je dejal, da bi Palestince najprej pozvali k umiku na jug Gaze, nato pa bi Izrael začel oblegati severni in osrednji del enklave, kar bi se končalo z aneksijo. "To lahko dosežemo v treh do štirih mesecih", je ocenil izraelski minister.

Gibanje Hamas je njegov predlog obsodilo in ga označilo za "odkrito podpiranje politike prisilnega razseljevanja in etničnega čiščenja našega naroda".

Večina od približno dveh milijonov prebivalcev Gaze je bila od oktobra 2023, ko se je po napadu Hamasa začela izraelska ofenziva, zaradi napadov izraelskih sil že večkrat prisilno preseljena, nekateri tudi več kot desetkrat.

Izrael medtem nadaljuje okrepljeno ofenzivo v mestu Gaza na severu enklave, katere cilj je zasedba tega največjega mesta na območju Gaze.

Generalni sekretar ZN Antonio Guterres je v četrtek sporočil, da "izraelska napoved o nameri o zasedbi mesta Gaza naznanja novo in nevarno fazo" v konfliktu.

Opozoril je, da bo moralo več sto tisoč civilistov znova bežati, in dodal, da se mora morija v Gazi zaustaviti. "Za ta konflikt ni vojaške rešitve. Gaza je prekrita z ruševinami in trupli, številni primeri kažejo na resne kršitve mednarodnega prava," je dejal.

Mednarodne organizacije opozarjajo na katastrofalne razmere po celotni palestinski enklavi – tudi na jugu, kamor želijo Izraelci izseliti prebivalce mesta Gaza.