Izraelska vojska napreduje proti središču mesta Gaza v istoimenski oblegani palestinski enklavi. Po navedbah civilne zaščite so Izraelci uničili več kot 1.500 bivališč v soseski Zejtun na zahodu mesta, od koder poročajo o silovitem bombardiranju. Od jutra je bilo po navedbah palestinskih oblasti v Gazi ubitih najmanj 12 ljudi.

Pomembnejši dogodki dneva:



11.18 Izraelska vojska krepi ofenzivo v mestu Gaza

11.18 Izraelska vojska krepi ofenzivo v mestu Gaza

Izraelska vojska v okviru ofenzive v mestu Gaza napreduje iz smeri soseske Zejtun na zahodu in severnega dela Gaze pri begunskem taborišču Džabalija proti središču mesta, zaradi česar so številni prebivalci, ki jim ni uspelo zbežati, ob konstantnih izraelskih napadih stisnjeni na vse manjše območje.

Južni del soseske Zejtun je popolnoma uničen, potem ko je izraelska vojska porušila več kot 1.500 domov, je po poročanju katarske televizije Al Jazeera sporočila civilna zaščita v Gazi.

S tega območja so ponoči poročali tudi o silovitem bombardiranju, eden od lokalnih prebivalcev pa je za francosko tiskovno agencijo AFP povedal, da se številni zadržujejo v notranjosti stavb, saj "na vsakogar, ki stopi na prosto, streljajo z brezpilotnimi letalniki".

Izraelski napadi po vsej Gazi so od jutra terjali najmanj 12 življenj Palestincev. Med mrtvimi je bilo več takšnih, ki so čakali na humanitarno pomoč.

Izrael tako uresničuje svoje napovedi o popolni vojaški zasedbi mesta Gaza, medtem ko so pogajanja s palestinskim gibanjem Hamas še vedno na mrtvi točki. Katastrofalna humanitarna kriza v enklavi je medtem iz dneva v dan hujša.