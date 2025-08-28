Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
St. M., STA

Četrtek,
28. 8. 2025,
11.17

Osveženo pred

23 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
lakota katastrofa humanitarna kriza smrtne žrtve napad Izrael Gaza

Četrtek, 28. 8. 2025, 11.17

23 minut

Bližnji vzhod

Izraelska vojska krepi ofenzivo v mestu Gaza

Avtorji:
St. M., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Gaza | Foto Reuters

Foto: Reuters

Izraelska vojska napreduje proti središču mesta Gaza v istoimenski oblegani palestinski enklavi. Po navedbah civilne zaščite so Izraelci uničili več kot 1.500 bivališč v soseski Zejtun na zahodu mesta, od koder poročajo o silovitem bombardiranju. Od jutra je bilo po navedbah palestinskih oblasti v Gazi ubitih najmanj 12 ljudi.

Pomembnejši dogodki dneva:

11.18 Izraelska vojska krepi ofenzivo v mestu Gaza

11.18 Izraelska vojska krepi ofenzivo v mestu Gaza

Izraelska vojska v okviru ofenzive v mestu Gaza napreduje iz smeri soseske Zejtun na zahodu in severnega dela Gaze pri begunskem taborišču Džabalija proti središču mesta, zaradi česar so številni prebivalci, ki jim ni uspelo zbežati, ob konstantnih izraelskih napadih stisnjeni na vse manjše območje.

Južni del soseske Zejtun je popolnoma uničen, potem ko je izraelska vojska porušila več kot 1.500 domov, je po poročanju katarske televizije Al Jazeera sporočila civilna zaščita v Gazi.

S tega območja so ponoči poročali tudi o silovitem bombardiranju, eden od lokalnih prebivalcev pa je za francosko tiskovno agencijo AFP povedal, da se številni zadržujejo v notranjosti stavb, saj "na vsakogar, ki stopi na prosto, streljajo z brezpilotnimi letalniki".

Izraelski napadi po vsej Gazi so od jutra terjali najmanj 12 življenj Palestincev. Med mrtvimi je bilo več takšnih, ki so čakali na humanitarno pomoč.

Izrael tako uresničuje svoje napovedi o popolni vojaški zasedbi mesta Gaza, medtem ko so pogajanja s palestinskim gibanjem Hamas še vedno na mrtvi točki. Katastrofalna humanitarna kriza v enklavi je medtem iz dneva v dan hujša.

Tanja Fajon
Novice Slovenija išče novega veleposlanika za Izrael
Izraelski na daljavo vodeni oklepnik
Novice To so izraelski uničevalni roboti
Donald Trump
Novice Veliko srečanje v Beli hiši
Ramala
Novice V izraelski raciji na Zahodnem bregu več kot 20 ranjenih
Gaza, ubiti novinar
Novice V izraelskem napadu na bolnišnico v Gazi med ubitimi več novinarjev
lakota katastrofa humanitarna kriza smrtne žrtve napad Izrael Gaza
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.