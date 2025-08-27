Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
St. M., STA

Sreda,
27. 8. 2025,
12.00

30 minut

Palestina smrtne žrtve lakota napad Izrael Gaza

Sreda, 27. 8. 2025, 12.00

Bližnji vzhod

Izraelski napadi in lakota v Gazi zahtevali nove žrtve

St. M., STA

Gaza | Foto Reuters

Foto: Reuters

V izraelskih napadih na Gazo je bilo od zore ubitih najmanj 21 ljudi, poroča katarska televizija Al Jazeera. Po navedbah virov iz bolnišnic v palestinski enklavi so štirje ljudje umrli med čakanjem na humanitarno pomoč. Tamkajšnje ministrstvo za zdravje je medtem v zadnjih 24 urah zabeležilo deset smrtnih žrtev zaradi lakote.

Po navedbah bolnišnice Naser so trije Palestinci umrli v izraelskem zračnem napadu na šotor, namenjen razseljenim osebam, na območju Han Junisa na jugu enklave. V napadu z dronom na šotore zahodno od tega območja sta medtem umrla ženska in otrok.

V napadu na hišo v soseski Daraj v mestu Gaza sta bili ubiti najmanj dve osebi, več je ranjenih, pa poroča palestinska tiskovna agencija Wafa.

Ponoči je dron zadel tudi šotor za razseljene ljudi v mestni četrti Šejk Radvan, pri čemer je bilo več ranjenih.

Ministrstvo za zdravje v Gazi je v zadnjih 24 urah zabeležilo deset smrtnih žrtev zaradi lakote in podhranjenost, vključno z dvema otrokoma. Skupno število smrtnih žrtev zaradi lakote zdaj znaša 313.

