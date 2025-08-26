V izraelski raciji v mestu Ramala na zasedenem Zahodnem bregu je bilo danes ranjenih najmanj 24 ljudi. Po navedbah palestinskih medijev je bila racija usmerjena proti podjetjem, ki se ukvarjajo z menjavo denarja, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Pomembnejši dogodki dneva:



16.26 ZN: Izraelske preiskave pobojev v Gazi morajo prinesti rezultate

16.21 Benetke v pričakovanju protestov

16.07 V izraelski raciji na Zahodnem bregu več kot 20 ranjenih

16.26 ZN: Izraelske preiskave pobojev v Gazi morajo prinesti rezultate

Združeni narodi so danes opozorili, da samo preiskave dejanj izraelske vojske v Gazi niso dovolj, temveč morajo te prinesti rezultate. Izrael je napovedal preiskavo napada na bolnišnico Naser na jugu Gaze, v katerem je bilo v ponedeljek ubitih najmanj 20 ljudi, med njimi več novinarjev. Napad je obsodilo več držav in organizacij, med njimi tudi EU.

"Pravica mora biti izvršena," je danes v Ženevi dejal predstavnik urada ZN za človekove pravice Thameen Al-Kheetan, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Združeni narodi po izraelski napovedi preiskave ponedeljkovega napada, v katerem je bilo ubitih tudi več novinarjev, vztrajajo, da same preiskave niso dovolj, temveč mora Izrael zagotoviti, da privedejo do rezultatov in ustrezne odgovornosti.

Izraelski premier Benjamin Netanjahu je v ponedeljek izrazil obžalovanje zaradi napada, ki ga je označil za "tragično nezgodo". Generalni sekretar ZN Antonio Guterres pa je ostro obsodil napad, ki je po vsem svetu sprožil val zgražanja in obsodb.

Tem so se danes pridružile tudi Nemčija, Velika Britanija in Evropska unija, v Bruslju pa je potekal protest novinarjev na pobudo Mednarodne zveze novinarjev (IFJ).

"Včerajšnji poboj petih novinarjev, štirih zdravstvenih delavcev in številnih civilistov v Gazi (...) je popolnoma nesprejemljiv. Civilisti in novinarji morajo biti zaščiteni v skladu z mednarodnim pravom," je na spletni strani zapisala Evropska služba za zunanje delovanje (EEAS).

Al-Kheetan je v današnji izjavi povedal še, da je bilo od začetka izraelske ofenzive 7. oktobra 2023 v Gazi ubitih najmanj 247 palestinskih novinarjev, zaradi česar "se postavlja veliko vprašanj o napadih na novinarje". "Ti novinarji so oči in ušesa celega sveta, zato jih je treba zaščititi," je dodal.

V ponedeljkovem napadu so bili ubiti Reutersov fotoreporter Husam Al-Masri, kamerman televizije Al Jazeera Mohamed Salama, sodelavka ameriške agencije Associated Press Mariam Abu Daka, dopisnik NBC News Moat Abu Taha in dopisnik različnih lokalnih medijev Ahmad Abu Aziz, še dva novinarja sta bila ranjena.

Številne novinarske in druge organizacije njihove smrti razumejo kot stopnjevanje namernih napadov na palestinske novinarje in kot neizpodbiten dokaz, da izraelska okupacija bije odkrito vojno proti svobodnim medijem.

16.21 Benetke v pričakovanju protestov

V Benetkah se bo v sredo začel vsakoletni mednarodni filmski festival, na katerega so vabljene svetovne zvezde te umetnosti. A prizorišče na Lidu tokrat pričakuje tudi proteste, saj njihovi organizatorji želijo zagotoviti, da izraelska okupacija Gaze na festivalu ne bi bila prezrta.

Vsesplošno filmsko dogajanje v Benetkah bi v soboto lahko zmotili protesti, saj so se nekdaj dni pred začetkom okrepili pozivi, da trenutno dogajanje na območju Gaze na festivalu, ki se ga poleg filmskih ustvarjalcev udeležijo tudi predstavniki svetovnih medijev, ne sme ostati prezrto.

Aktivisti, filmarji in drugi predstavniki kulture v Italiji so se organizirali prek družbenih medijev pod imenom Venice4Palestine ter od vodstva festivala med drugim zahtevali, naj obsodi "agonijo genocida, ki ga je zagrešila država Izrael" in odpovejo udeležbo izraelski igralki Gal Gadot. Za soboto napovedane demonstracije pa po poročanju francoske tiskovne agencije AFP podpira več sto nevladnih organizacij, združenj in političnih skupin, med njimi Demokratska stranka in Levica.

V glavnem tekmovalnem programu je sicer tudi film tunizijske režiserke Kaouther ben Hania The voice of Hind Rajab, ki se dogaja v Gazi in temelji na resnični zgodbi deklice, ujete v avtomobilu med izraelskim napadom.

Kot še poroča Ansa, se igralka Gadot po pozivu skupine Venice4Palestine, da odpovedo vabilo tako njej kot soigralcu Gerardu Butlerju zaradi domnevne podpore izraelskemu genocidu v Gazi, festivala ne bo udeležila. Vladne stranke so poziv skupine s 1500 umetniki označile za napačno. Poslanka stranke Naprej Italija Isabella De Monte je ocenila, da gre za nepremišljen protest, saj je v očeh protestnikov Gadotin edini zločin v tem, da je Izraelka, festival pa si po njenem mnenju zasluži spoštovanje.

16.07 V izraelski raciji na Zahodnem bregu več kot 20 ranjenih

Tiskovna predstavnica izraelske vojske je potrdila, da so bili vojaki danes prisotni v Ramali. Izraelski mediji pa poročajo, da je izraelska vlada nekatera podjetja obtožila prenosa denarja terorističnim organizacijam.

Med operacijo v Ramali so se zgodili tudi spopadi z lokalnimi prebivalci, v katerih so po navedbah očividcev vojaki uporabili orožje in solzivec. Palestinci so medtem v vojake metali kamenje, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Vojska se je zgodaj popoldne umaknila iz mesta, še navaja AFP.

Po najnovejših podatkih katarske televizije Al Jazeera je bilo v raciji ranjenih najmanj 24 Palestincev. Palestinska tiskovna agencija Wafa pa je poročala, da so bile tri osebe aretirane.

V zadnjih mesecih je Izrael podobne vojaške operacije izvajal tudi v drugih mestih na zasedenem Zahodnem bregu.