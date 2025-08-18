Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Amnesty International: Izrael namerno strada prebivalce Gaze

izmenjava talcev, Izrael | "Izrael izvaja namerno kampanjo stradanja v okupirani Gazi," je organizacija Amnesty international zapisala v poročilu, ki temelji na pričevanjih sestradanih in razseljenih prebivalcev enklave ter zdravstvenega osebja. | Foto Reuters

"Izrael izvaja namerno kampanjo stradanja v okupirani Gazi," je organizacija Amnesty international zapisala v poročilu, ki temelji na pričevanjih sestradanih in razseljenih prebivalcev enklave ter zdravstvenega osebja.

Foto: Reuters

Nevladna organizacija za človekove pravice Amnesty International je danes Izrael obtožila namernega stradanja prebivalcev Gaze. V poročilu ga je obtožila tudi sistematičnega uničevanja njihovega zdravja, blaginje in družbenega tkiva, je razvidno s spletne strani organizacije.

"Izrael izvaja namerno kampanjo stradanja v okupirani Gazi," je organizacija zapisala v poročilu, ki temelji na pričevanjih sestradanih in razseljenih prebivalcev enklave ter zdravstvenega osebja.

"Njihova pričevanja potrjujejo ponavljajoče se ugotovitve organizacije, da smrtonosna kombinacija lakote in bolezni ni nesrečen stranski učinek izraelskih vojaških operacij. Je nameren rezultat načrtov in politik," piše v poročilu.

Po navedbah organizacije je cilj Izraela v Gazi ustvariti razmere, ki bi pripeljale do uničenja tamkajšnjega prebivalstva, kar da je sestavni del izraelskega genocida nad Palestinci.

Zaradi lakote in podhranjenosti je do zdaj v Gazi umrlo že več kot 250 ljudi

Izraelska vlada in vojska, ki obtožbe o namernem stradanju in oviranju dostopa pomoči v enklavo vztrajno zanikata, se na poročilo še nista odzvali.

"Vpliv izraelske blokade in njenega genocida nad civilisti (...) je katastrofalen in ga ni mogoče odpraviti zgolj s povečanjem števila tovornjakov s pomočjo ali ponovno uvedbo performativnih, neučinkovitih in nevarnih zračnih dostav pomoči," so še zapisali pri Amnesty International.

Zaradi lakote in podhranjenosti je do zdaj v Gazi umrlo že več kot 250 ljudi. Obenem je bilo ubitih tudi več kot 1.900 ljudi, ki so v razdejani enklavi skušali priti do nujno potrebne pomoči.

