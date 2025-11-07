Turčija je danes zaradi obtožb genocida izdala nalog za prijetje izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja in več visokih uradnikov v njegovi vladi, je sporočilo tožilstvo v Istanbulu. Med drugim sta na seznamu 37 osumljencev tudi obrambni minister Izrael Kac in minister za nacionalno varnost Itamar Ben Gvir.

Tožilstvo v Istanbulu je v izjavi zapisalo, da obsoja genocid in zločine proti človeštvu, ki da jih Izrael sistematično izvaja v Gazi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Med 37 osumljenci na seznamu izdanih nalogov za prijetje je poleg Netanjahuja, Kaca in Ben Gvira tudi načelnik generalštaba Ejal Zamir, ni pa istanbulsko tožilstvo za zdaj še objavilo celotnega seznama.

Kot primer izvajanja genocida je tožilstvo navedlo tudi primer bolnišnice t. i. turško-palestinskega prijateljstva, ki jo je Turčija zgradila v Gazi, vendar jo je marca bombardirala izraelska vojska, saj naj bi ta po njihovih navedbah služila kot baza za pripadnike palestinskega gibanja Hamas.

Turčija ena najbolj kritičnih držav glede vojne, ki jo je Izrael začel v Gazi

Turčija je ena najbolj kritičnih držav glede vojne, ki jo je Izrael začel v Gazi po napadu Hamasa na izraelsko ozemlje 7. oktobra 2023, in se je že lani pridružila pravnemu postopku zaradi očitkov genocida proti Izraelu, ki ga je Južna Afrika decembra 2023 sprožila pred Meddržavnim sodiščem (ICJ).

Na podlagi mirovnega načrta, ki ga je predlagal ameriški predsednik Donald Trump, sicer v Gazi med Izraelom in Hamasom od 10. oktobra velja premirje, a je to zelo krhko. Od takrat je bilo kljub dogovoru v Gazi ubitih več kot 240 Palestincev.