Ukrajinske sile so z droni uničile tri dragocene ruske protiletalske sisteme, vredne okoli 60 milijonov dolarjev oziroma nekaj več kot 50 milijonov evrov. Gre za protiletalske sisteme, imenovane Buk-M1, Buk-M2 in Tor-M2.

V izjavi na Telegramu so ukrajinske vojaške sile sporočile, da so njihovi možje zadeli tri pomembne cilje. Gre za protiletalske sisteme, ki sodijo med najdragocenejšo rusko opremo na bojišču.

Buk-M1 je mobilni sistem srednjega dosega, namenjen sestreljevanju letal in križarskih raket.

Buk-M2 je novejša različica s hitrejšim radarjem in večjim dosegom, pogosto uporabljena za zaščito ključnih poveljniških mest.

Tor-M2 je sistem kratkega dosega, zasnovan za prestrezanje brezpilotnih letal, natančnega orožja in nizkoletečih raket.

Uničeni sistemi zračne obrambe so tvorili pomemben del ruskega protiletalskega ščita. Po navedbah ukrajinskih sil je njihovo uničenje oslabilo rusko obrambo strateško pomembnih lokacij.

Vojaške operacije se bodo okrepile

V noči na 28. november je enota Madyar's Birds iz specialnega bataljona v okviru ukrajinskih sil za brezpilotne sisteme napadla in onesposobila rafinerijo nafte Saratov, enega ključnih ruskih energetskih objektov.

Poveljnik enote, Robert Brovdi, je prav tako napovedal, da se bodo operacije v prihodnjih tednih okrepile, zlasti proti ruskemu omrežju za oskrbo z gorivom, in namignil na napade kot odgovor na ruske napade na ukrajinsko energetsko infrastrukturo.

Medtem tudi ruske vojaške sile pritiskajo na Ukrajino in izvajajo pogoste napade z brezpilotnimi letali dolgega dosega.