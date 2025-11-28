Božični jogurt, ki ga čaka vsa Slovenija: letos z novo družabno igro

Vsako leto nestrpno čakamo božični čas. Čas, ko se dom napolni z dobro voljo, toplimi trenutki, druženjem in okusi, ki so ključni del praznovanja. Gastronomi dobro vedo, kako močno nas oblikujeta vonj in okus, zato ni presenetljivo, da je tudi v Mlekarni Celeia prav okus tisti, ki že 25 let definira praznični duh. Božični jogurt Zelene Doline je postal sinonim decembrske vedrine, saj v sebi skriva bogastvo okusov, ki jih povezujemo z najbolj čarobnim delom leta.

Preplet jabolk, lešnikov in zimskih začimb, kot so cimet, klinčki, ingver in muškatni orešček prinese praznike na mizo in v domove, letos pa praznično vzdušje nadgrajuje še nova družabna igra, ki jo kupci prejmejo ob nakupu desetih jogurtov.

Božični jogurt je z nami že 25 let

Posebni Božični jogurt nam plemeniti praznike že 25 let. Letos, ko bomo obeležili četrtstoletno praznično specialiteto, bomo lahko ugotovili, da ostaja zvesta tradiciji. Izdelana je iz najboljšega slovenskega mleka, obogatena z zimsko aromatično mešanico, ki je postala razpoznavni znak blagovne znamke Zelene Doline. Kot poudarja Tjaša Kobal Anžur, vodja strateškega marketinga v Mlekarni Celeia, je jogurt eden najbolj prepoznavnih izdelkov njihove ponudbe in nekaj, kar kupci vsako leto z veseljem pričakujejo. Ker je na voljo le omejen čas, je postal del prazničnih navad in popestri mize številnih družin. Foto: Mlekarna Celeia

Skrivnostni božični recept navdušil bralce

Lansko leto je praznično zgodbo Zelenih Dolin zaznamovala knjižna uspešnica Skrivnostni božični recept, s katero so v Mlekarni Celeia obeležili 25 let svojega najbolj prepoznavnega sezonskega izdelka. Odziv bralcev je presegel pričakovanja in postal navdih za letošnje nadaljevanje. Tokrat bo praznični čas obarvala nova družabna igra, ustvarjena po istoimenski knjigi, ki jo kupci prejmejo ob nakupu desetih božičnih jogurtov.

Družabna igra je zasnovana po principu igre spomin in je ustvarjena za vse generacije. Z ilustracijami likov iz knjige in toplino zgodbe spodbuja druženje, pogovor in trenutke, ki jih v hitrem ritmu leta pogosto pogrešamo. Prav ti drobni odmiki od vsakdana pa so tisto, kar zaznamuje praznični čas.

"V duhu zgodbe iz naše lanske praznične knjige Skrivnostni božični recept smo igro zasnovali tako, da odkriva vsakdanje tematike na poti odraščanja in skozi prijetno druženje spodbuja iskrene pogovore med igralci, včasih tudi takšne, za katere si v hitrem tempu življenja le redko vzamemo čas. Obenem je igra poučna in poudarja najpomembnejše življenjske vrednote, ki jih v Mlekarni Celeia živimo skozi blagovno znamko Zelene Doline," je ob predstavitvi povedala vodja projekta božične kampanje Neli Z. Koren iz Mlekarne Celeia. Foto: Mlekarna Celeia

V Mlekarni Celeia poudarjajo, da želijo z blagovno znamko Zelene Doline kupcem ponuditi več kot le izdelek. Želijo ustvariti doživetje, ki povezuje. Vodja projekta božične kampanje Neli Z. Koren pojasnjuje, da igra odpira prostor za iskrene pogovore med igralci in obuja vrednote, ki jih nosi tudi sama zgodba. To so toplina, bližina, radovednost in razumevanje, ki so ključni del odraščanja in življenja.

Več kot izdelek – ustvarjanje doživetij, ki povezujejo

Tudi letošnja nagradna akcija sledi tej misli. Kupci, ki bodo med 15. novembrom in 31. decembrom naložili račune za deset kupljenih božičnih jogurtov na spletno stran www.bozicni.si, bodo igro prejeli po pošti. S tem v Mlekarni Celeia ustvarjajo dodano vrednost, ki presega sam izdelek in nagrajuje zvestobo kupcev.

Družabna igra in knjižna uspešnica Skrivnostni božični recept sta na voljo tudi v vseh knjigarnah Mladinske knjige ter v spletni trgovini Zelene Doline. Namenjeni so vsem, ki cenijo prijazne zgodbe in trenutke, ki jih preživimo skupaj. Prav to je srce blagovne znamke Zelene Doline – biti del domov, družin in prazničnih dni.