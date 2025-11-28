Slovenski roboti iz Logatca, ki spreminjajo svetovno kmetijstvo

Logaško podjetje PeK Automotive se uveljavlja kot inovativen akter na področju kmetijske robotike v Evropi. Njihovi avtonomni stroji za obiranje sadja in vzdrževanje nasadov postavljajo nova merila v panogi, ki se že leta sooča s pomanjkanjem delovne sile in z vse večjimi zahtevami po trajnostni pridelavi hrane. Poleg evropskih trgov podjetje proizvaja robote tudi za domače nasade in vinograde, s čimer podpira lokalne pridelovalce.

V Logatcu razvijajo, testirajo in proizvajajo celoten nabor nizkonapetostnih električnih strojev, kar jim omogoča izjemno hitro prilagajanje na potrebe naročnikov. Zaradi celostnega pristopa in robustnih tehnoloških rešitev podjetje beleži zanimanje pridelovalcev po vsej Evropi – in vse pogosteje tudi izven nje.

Robot, ki nadomesti osem sezonskih delavcev

Najbolj prepoznaven izdelek PeK Automotive je Fruit Picker (obiralec sadja), popolnoma avtonomni robot za obiranje sadja, opremljen s šestimi robotiziranimi rokami. Sistem posnema natančnost človeškega gibanja, zmanjša stroške obiranja tudi do osemkrat in lahko v celoti prevzame delo osmih sezonskih delavcev.

Ob vstopu na španski trg je podjetje robota hitro prilagodilo za obiranje pomaranč, kar je med pridelovalci poželo veliko zanimanja. Interes z drugega konca sveta je prišel tudi iz Brazilije – organizacija Fundecitrus, ključna raziskovalna inštitucija na področju citrusov, se je aktivno vključila v testiranja, kar odpira vrata na ogromne trge Latinske Amerike.

"Kmetijstvo se spopada z izrazitim pomanjkanjem delovne sile. Naše rešitve ne ukinjajo delovnih mest, temveč odgovarjajo na realnost, da ljudi preprosto ni. Kmetom ponujamo orodja, s katerimi lahko ostanejo konkurenčni," poudarja direktor podjetja Mikhail Kostkin.

Od sadovnjakov do premium vinogradništva

PeK Automotive pod blagovno znamko Slopehelper razvija celovito linijo avtonomnih električnih strojev, zgrajenih na modularni platformi, ki omogoča namestitev različnih delovnih modulov – od spredaj, zadaj, ob strani ali na vrhu. Celoten sistem je 100-odstotno električen in popolnoma avtonomen.

Foto: PeK Automotive

Med najnovejšimi rešitvami je Grape Picker, robot za obiranje grozdja, namenjen vinogradnikom, ki stremijo k vrhunski kakovosti pridelka. Stroj s štirimi robotskimi rokami in kamerami na vsaki omogoča izjemno natančno, nežno obiranje brez poškodb grozdja. Podjetje ponuja tudi modularni Harvesting Set, ki osnovno platformo spremeni v večnamensko enoto za obiranje, obrezovanje in vzdrževanje nasadov.

Foto: PeK Automotive

Iz Logatca v svet

Podjetje je večino preteklih let posvetilo razvoju in testiranju prototipov v realnem okolju. Zdaj vstopa v novo fazo – serijsko proizvodnjo in komercializacijo. To je pomemben mejnik, ki PeK Automotive uvršča med redka evropska podjetja s celovito avtonomno kmetijsko tehnologijo "od ideje do izdelka".

S širitvijo poslovanja raste tudi ekipa. Podjetje zaposluje elektrotehnike, CNC operaterje, monterje in skladiščne tehnike. Poudarjajo kulturo sodelovanja, spoštovanja in radovednosti ter v svoje vrste vabijo ljudi, ki si želijo soustvarjati prihodnost kmetijstva.

