Avtorji:
A. T. K., STA

Sreda,
5. 11. 2025,
9.08

Osveženo pred

1 ura, 22 minut

kmetijstvo Jakob Ingebrigtsen

Sreda, 5. 11. 2025, 9.08

1 ura, 22 minut

Ingebrigtsen namerava po atletski upokojitvi postati kmet

Avtorji:
A. T. K., STA

Jakob Ingebrigtsen | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Zvezdnik tekaških stez Jakob Ingebrigtsen, olimpijski prvak v teku na 1500 m in 5000 m, namerava po koncu kariere v vrhunskem profesionalnem športu in po tekmovalni upokojitvi postati kmet. Norvežan je v domačem kraju Sandnes za milijon evrov kupil kmetijo.

Poleg velike posesti, hiše, garaže in gospodarskega poslopja je od prejšnjega lastnika pridobil tudi mlečno kvoto, ki bo Ingebrigtsenu omogočala prodajo mleka po zagotovljeni odkupni ceni. Trenutno zemljišče oddaja v najem za gojenje ječmena, krompirja in pridelavo sena.

"Všeč mi je podeželsko okolje in mirno kmečko vzdušje. Kot otrok sem si resnično želel preživeti čas z domačimi živalmi. Ta kmetija je v bližini mesta in zelo blizu mojega doma," je tekač povedal za časopis Sandnesposten.

Sloviti kupec je bil sicer skrbno varovana skrivnost v soseski. Nekaj sosedov, ki so poznali kupca, ga niso želeli razkriti. Vendar pa je več drugih virov Sandnespostenu potrdilo identiteto kupca.

Petindvajsetletni Ingebrigtsen je poleg olimpijske zlate medalje na 5000 m v Parizu (2024) in zlata v Tokiu (2021) na 1500 m osvojil še dve zlati medalji na svetovnih prvenstvih na 5000 m v Eugenu (2022) in Budimpešti (2023), v svoji zbirki ima tudi šest zlatih medalj na evropskih prvenstvih - tri na 1500 m in tri na 5000 m.

kmetijstvo Jakob Ingebrigtsen
