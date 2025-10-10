Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
10. 10. 2025,
Pravni nasvet

Je mogoče dobiti električni priključek na njivo? #pravni nasvet

Pravnik na dlani

njiva zelje | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Že več let imamo kmetijsko zemljišče ob cesti. Parcela je ograjena z navadno žično ograjo in ima drsna vrata. Ker je vhod na parcelo s ceste, bi radi uredili električna drsna vrata. Za namen kmetijstva bi uporabljali tudi manjše električno orodje, npr. robotsko kosilnico. Toda na parceli ni elektrike. Kaj mi svetujete, kako naj pridem do električnega priključka? Hvala, Nadija P.

Pravnik na dlani odgovarja:

Vaša parcela je kmetijsko zemljišče in v nobenem primeru – vsaj trenutno – ne more biti zazidljiva.

Za priklop elektrike oziroma vzpostavitev električnega priključka je pristojno elektro podjetje, ki na vašem območju ureja take priključke. Svetujemo vam, da se obrnete na najbližje tako podjetje.

Kolikor nam je poznano, elektro podjetja določajo pogoje za priklop. Pri Elektro Celje smo na primer našli naslednja pravila:

  1. Na osnovi idejne zasnove investitor oz. pooblaščenec vloži zahtevo za izdajo projektnih pogojev oz. soglasja za priključitev na distribucijsko omrežje.
  2. Po dokončnosti veljavnosti izdanega soglasja za priključitev in izpolnitvi pogojev, navedenih v tem soglasju, ter pred priključitvijo objekta na distribucijsko omrežje skleneta imetnik soglasja in izvajalec prenosa oz. izvajalec distribucije pogodbo o priključitvi, s katero določita medsebojno razmerje, ki zadeva izvedbo priključka, lastništvo in priključitev.
  3. Po izvedbi NN priključka in izpolnjenih drugih medsebojnih obveznosti iz sklenjene pogodbe o priključitvi na distribucijsko omrežje uporabnik zaprosi upravljalca omrežja za priključitev. Če je za objekt po predpisih o graditvi objektov potrebno gradbeno dovoljenje, je objekt mogoče priključiti le, če je gradbeno dovoljenje zanj dokončno.
  4. Na podlagi zahteve za priključitev upravljalec omrežja ali izvajalec distribucije električne energije opravi pregled izvedenega priključka skladno z veljavno zakonodajo in pogoji, ki so določeni v soglasju za priključitev. Če je priključek izveden skladno z vsemi zahtevami, izvajalec prenosa ali distribucije električne energije uporabnika najkasneje v osmih dneh priključi na omrežje.
  5. Pred priključitvijo mora imeti uporabnik sklenjeno Pogodbo o prodaji in nakupu električne energije in Pogodbo o dostopu do omrežja.

Najverjetneje so pravila povsod enaka ali vsaj zelo podobna.

Če vam bo elektro podjetje priključitev zavrnilo, pa je morda možnost priklop prek soseda ali vaše domače napeljave.

