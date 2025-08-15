Obračunavajo mu kanalščino, čeprav nima priključka #pravni nasvet

Imam gradbeno parcelo, na kateri ni nobenega objekta. Na njej je vodovodni priključek z uro. Vode ne uporabljam, kar je vidno iz računov komunalnega podjetja. Kanalizacija teče pod cesto mimo parcele. Na parceli ni kanalizacijskega priključka. Javno komunalno podjetje pa mi vseeno obračunava omrežnino za kanalizacijo. Vedno pravijo, da si obvezen plačevati le tisto, kar imaš in koristiš. Je to res? Je pravilno, da mi zaračunavajo omrežnino za kanalizacijo, ki je nimam? Niti nimam tam objekta; glede na to, da naj bi se omrežnina zaračunala lastniku objekta, stanovanja ... Hvala za odgovor, Vili P.

Pravnik na dlani odgovarja:

Oskrbo s pitno vodo zagotavlja Ustava Republike Slovenije prek Zakona o oskrbi s pitno vodo ter odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (ZOPVOOV).

V 21. členu (enota za obračun omrežnine za oskrbo s pitno vodo) navedenega zakona je določen postopek za obračun omrežnine, in sicer je določeno (izpostavljamo bistveno):

(1) Izvajalec javne službe uporabi enoto mere za obračun omrežnine, ki je faktor, določen glede na zmogljivost priključka, določeno s premerom vodomera.

(3) Če uporabnik javne službe oskrbe s pitno vodo nima obračunskega vodomera, se faktor iz prvega odstavka tega člena določi glede na zmogljivost priključka, ki je določena glede na premer priključka.

(7) Plačilo za vodno pravico se za posameznega uporabnika določi sorazmerno glede na faktor omrežnine.

V 29. členu (uporabnik javne službe oskrbe s pitno vodo) je določeno:

(1) Uporabnik javne službe oskrbe s pitno vodo je lastnik ali najemnik objekta ali dela objekta, ki je priključen na javni vodovod in se zanj zagotavlja javna služba oziroma se mu oskrba s pitno vodo zagotavlja na tehnično izvedljiv način v skladu s 13. odstavkom 27. člena tega zakona.

Pomemben je tudi 46. člen (evidentiranje podatkov o omrežjih in objektih infrastrukture javnih služb):

(1) Infrastruktura javnih služb se evidentira v zbirnem katastru, ki ga vodi organ, pristojen za geodetske zadeve v skladu z zakonom, ki ureja urejanje prostora, ter zakonom, ki ureja kataster nepremičnin, in v upravljavskem katastru, ki ga vodi upravljalec iz šestega odstavka 30. člena in prvega odstavka 40. člena tega zakona.

(2) V zbirnem katastru in upravljavskem katastru se vodijo podatki o:

– javnem vodovodu in

– javni kanalizaciji.

Zgoraj navedeno predstavlja pomembno zakonodajo glede vašega vprašanja. Odgovor na vaše vprašanje se torej po našem mnenju nanaša le na omrežnino. Omrežnino ste po našem mnenju dolžni plačevati, ker ste priključeni na javno vodovodno omrežje. Porabe ne plačujete, ker je nimate.

Če boste torej na zazidljivo parcelo postavili objekt, boste morali plačati komunalni prispevek, od katerega bodo morali odšteti priklop na vodovodno omrežje, saj ga že plačujete.

Do omrežnine za kanalizacijo pa po našem mnenju občina ni upravičena, saj nimate priključka.