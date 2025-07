Premestili so jo drugam in ji še znižali plačo. Se to sme? #pravni nasvet

Po štirimesečni bolniški odsotnosti sem se vrnila na delo za krajši delovni čas štiri ure. Po tednu dni sta me nadrejena delavca povabila v pisarno in mi povedala, da sem s 1. naslednjega meseca premeščena v drug trgovski center in na nižje delovno mesto, ker tam potrebujejo zaposlene. Ali mi lahko s premestitvijo znižajo tudi izhodiščno bruto plačo? Hvala za odgovor, Cirila C.

Pravnik na dlani odgovarja:

Razporejanje delovnega časa določata Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) in panožna kolektivna pogodba. ZDR-1 to določa v 148. členu, in sicer mora vsak delodajalec pred začetkom koledarskega oziroma poslovnega leta določiti letni razpored delovnega časa in o tem pisno obvestiti delavca. Četrti odstavek tega člena določa:

Delodajalec mora pisno obvestiti delavca o začasni prerazporeditvi delovnega časa najmanj en dan pred razporeditvijo delovnega časa na pri delodajalcu običajen način.

Taka prerazporeditev lahko traja največ tri mesece v koledarskem letu.

Praviloma je kraj dela obvezna sestavina pogodbe o zaposlitvi . Če kraj opravljanja dela v pogodbi ni zapisan, velja, da se delo opravlja na sedežu delodajalca. Če v pogodbo ni vključena možnost opravljanja dela na več lokacijah, bi moral delodajalec delavki ponuditi novo pogodbo o zaposlitvi pred premestitvijo na novo lokacijo dela. Tudi naziv delovnega mesta oziroma vrsta dela s kratkim opisom dela je obvezna sestavina pogodbe o zaposlitvi.

Če se delovno mesto spremeni, morata delodajalec in delavec skleniti novo pogodbo o zaposlitvi. Premestitev na drugo delovno mesto, če se z njo ne strinjate, tako ni mogoča.

Mogoča pa je začasna premestitev na drugo delovno mesto tudi brez soglasja, če bi šlo za začasno odreditev ustreznega drugega dela z namenom ohranitve zaposlitve ali zagotovitve nemotenega poteka delovnega procesa v primerih začasno povečanega obsega dela na drugem delovnem mestu oziroma vrsti dela pri delodajalcu, začasno zmanjšanega obsega dela na delovnem mestu oziroma v okviru vrste dela, ki ga opravlja, in nadomeščanja začasno odsotnega delavca.

Ustrezno delo je delo, za katerega delavec izpolnjuje pogoje in za katerega se zahteva enaka vrsta in raven izobrazbe, kot se zahteva za opravljanje dela, za katerega ima delavec sklenjeno pogodbo o zaposlitvi in za delovni čas, kot je dogovorjen za delo, za katerega ima delavec sklenjeno pogodbo o zaposlitvi, ter kraj opravljanja dela ni oddaljen več kot tri ure vožnje v obe smeri z javnim prevoznim sredstvom ali z organiziranim prevozom delodajalca od kraja bivanja delavca.

Delavec, ki začasno opravlja drugo ustrezno oziroma primerno delo, ima pravico do plače, kot da bi opravljal svoje delo, če je to zanj ugodnejše.